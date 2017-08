Jonathan Fabbro: "Quiero darlo todo por el equipo"

(Foto: VAVEL | Rodrigo Peña)

El cuadro de Lobos BUAP se limpia después de la herida que generó la primera derrota en el máximo circuito ante los Pumas de la UNAM. El cuadro licántropo generó un juego distinto a lo que venía mostrando, parte de eso declaró el atacante Jonathan Fabbro.

"No se venía buscando eso (la forma de juego) y más cómo venía funcionando el equipo, la verdad es que este resultado no nos ayuda para nada, en fin, así es este juego y ahora hay que pensar en lo que sigue".

Fabbro que llegó hace un par de semanas y sin anunciar su estadía con los universitarios se dijo contento pues ha entrenado mostrando su nivel conocido con los extintos jaguares de Chiapas.

"Me he ido acoplando de manera perfecta, el cuadro está muy dinámico, a pesar de haber llegado tarde y no realizar pretemporada, me voy sintiendo mejor y quiero darlo todo por el equipo".

El nuevo delantero de la jauría recalcó que la primera derrota duele como todas pero de ahí se debe trabajar mejor pensando a futuro.

"Es duro, está derrota duele pero bueno, sabíamos que algún momento podíamos vivir una situación así, eso no quita la manera en la que ha venido jugando el equipo hay que levantar la cabeza y pensar bien porque recibimos al América".

Por último, recordó que este equipo no puede hundirse o confiarse pues la situación del porcentaje y del no descenso.

"Tenemos que trabajar de la mejor manera, no podemos equivocarnos cuando enfrentas equipos como Pumas o América no te van a perdonar. El margen de error que tenemos es mínimo tomando en cuenta que somos el recién ascendido", finalizó.