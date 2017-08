'Rafa' Puente: "Caerse está permitido, levantarse es obligatorio"

Google Plus

Luego del disgusto por el mal funcionamiento que mostró su equipo en Ciudad Universitaria, Rafael Puente aseguró que tanto él como el resto del equipo son conscientes de que tienen errores por corregir de cara a la Jornada 5.

El joven técnico reveló la frase que ha inundado el vestidor los últimos días y resaltó la importancia de la misma: "Nos corresponde mantener esa línea de trabajo y es lo que nos va a permitir seguir creciendo como equipo. Tal cual se los hice saber a todos los integrantes del plantel que así lo creen y hacen propio esta frase que voy a mencionar, así estamos pensando: "Caerse está permitido, levantarse es obligatorio".".

"Desmotivación no hay, siempre duele perder, pero cuando eres autocrítico y capaz de digerir la derrota y de fortalecerte con base en las enseñanzas que esta te deja, todo se vuelve más fácil. La pronta revancha, nos seduce, nos ilusiona y después de cuatro jornadas entiendo que se pueda hacer un escándalo por una derrota, pero la tabla dice que somos cuarto lugar general y en el cociente seguimos siendo el número uno", agregó.

Asimismo, destacó la importancia de volver a dar un buen juego el fin de semana en casa: "Si algo tiene este deporte es que da prontas revanchas y nosotros tenemos una muy pronto contra un rival histórico, de jerarquía que a mi entender es candidato al título y en nuestra cancha, lo que pueda pasar después Dios lo dirá, pero lo único que no es negociable el próximo sábado a las 5 de la tarde en este estadio es que el equipo no se comporte acorde a lo que trabaja día con día".

Puente del Río destacó que la preparación del encuentro frente a Las 'Águilas' de Miguel Herrera no cambiará respecto a lo hecho antes de visitar el Olímpico Universitario: "Trabajamos igual que contra Pumas, la semana previa fue muy buena, desafortunadamente el juego no confirmó lo que hicimos en el día a día y trabajamos de la misma forma, apegados a los cuatro valores trascendentales que siempre he mencionado: intensidad, solidaridad, valentía y atrevimiento".

"Enfrentar a América es igual que a todos los rivales, apelando a nuestras virtudes y haciendo hasta lo imposible para poner estas de manifiesto en la cancha. Evidentemente nos ocupamos de analizar al rival, encontrar que fortalezas tiene, que debilidades tiene y con base en el análisis depurar los detalles", finalizó.