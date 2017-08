Atlas vs Lobos BUAP en vivo online en Liga MX 2017 (0-0)

Google Plus

En unos momentos les compartiremos las alineaciones iniciales del Atlas vs Lobos BUAP, además de la más reciente información que surja desde el Estadio Jalisco. No pierdan detalle del partido con el minuto a minuto y en directo online de VAVEL.

Tras la derrota sufrida el pasado fin de semana, el entrenador de los Rojinegros, José Guadalupe Cruz, se fue molesto con el accionar de su escuadra: "Nuestro partido fue malo en términos generales, aunque cerramos bien los últimos minutos. Pero este equipo no está para jugar bien solo ese tiempo, en el segundo tiempo mejoramos las circunstancias del encuentro, pero no me ha gustado mi equipo".

El Atlas vs Lobos BUAP se llevará a cabo en la cancha del Estadio Jalisco, inmueble ubicado en la ciudad de Guadalajara y que cuenta con capacidad para cerca de 55 mil espectadores.

El actual goleador del Apertura 2017, Julian Quiñones, se mostró tranquilo pese a la derrota sufrida ante América: "Tenemos que mejorar muchas cosas, ser autocríticos para saber en qué estamos fallando para corregir para el martes ante Atlas. A pesar de la derrota el equipo no baja la cabeza, siempre está fuerte mentalmente y toca esperar al siguiente partido".

Atentos a Julian Quiñones | Quiñones es el goleador de Lobos BUAP, conisguió un doblete nada más y nada menos que contra el América el partido pasado y se perfila a ser un ídolo para la afición de la manada.

Atentos a Matías Alustiza | El argentino naturalizado mexicano es la máxima referencia en ataque y uno de los jugadores más importantes en el ataque rojinegro, se encuentra en la disputa por el título de goleo, y anotó gol en el último partido de liga.

La escuadra de Lobos BUAP sufrió su segundo descalabro consecutivo en lo que llevan de torneo, aunque dando un buen desempeño y jugando bien al fútbol, los universitarios fueron derrotados por el América con un apretado marcador de tres goles por dos el pasado fin de semana.

Atlas no ha podido sumar en tres fechas, llegan al partido con una racha gris de tres derrotas consecutivas, por lo que quieren sacarse esa espina clavada y qué mejor que hacerlo en contra de un rival directo en la disputa por salvar la categoría.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Atlas vs Lobos BUAP en vivo, correspondiente a la 6ª jornada del Apertura 2017 de la Liga Bancomer MX. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Jalisco a partir de las 20:30 horas.