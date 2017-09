Francisco Canales: "No hay que evadir responsabilidades, tuve culpa en el primer gol"

Los Lobos de la BUAP no pudieron aprovechar su condición de locales y cayeron 1-3 ante Monarcas Morelia, en un partido que pasó por el lodo que se concentró en la cancha por las lluvias que han azotado Puebla por el huracán Katia.

Al finalizar el encuentro el arquero del cuadro licántropo, Francisco Canales, reconoció que la derrota duele, pues buscaban conseguir una victoria que los mantuviese en la parte alta de la tabla: "La realidad es que las condiciones de la cancha no fueron favorables para el estilo de juego que venimos haciendo, evidentemente Morelia no tiene la culpa de eso. Hoy no llevamos un descalabro que no esperábamos, nosotros queríamos hacer un buen partido, llevarnos los tres puntos y dar un respiro en la tabla porcentual".

Sobre el siguiente rival, Canales García es consciente que será un rival muy complicado: "Viene Veracruz, un rival muy complicado, que en su casa se hace muy fuerte y va a ser muy difícil. Nosotros tenemos que salir rápido de esta mala racha y vamos a ir allá por los tres puntos".

Francisco Canales: "Con una cancha así es imposible jugar futbol".

Canales, fiel al discurso que se ha manejado con Rafael Puente en el banquillo aseguró que la única manera de revertir estos resultados es con trabajo a lo largo de la semana: "Va a ser una semana larguísima porque se juega hasta el domingo, pero hay que saber manejar eso, tenemos que dar la cara todos nosotros y redoblar los esfuerzos, porque la única forma de la que se sale de esto es trabajando".

Finalmente, el arquero oriundo de Guadalajara reconoció su participación directa para poder recibir el primer gol: "Claro que sí, en el primer gol tuve responsabilidad. No nos adaptamos bien al terreno de juego, me hace un extraño la pelota, me pega en la rodilla, obviamente no es pretexto porque la cancha era para los dos y nosotros nos equivocamos, ellos se adaptaron mejor y nosotros somos los culpables".