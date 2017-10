Diego Jiménez: "Tenemos que estar más concentrados"

Google Plus

La noche de este martes se llevó a cabo el duelo pendiente de la fecha 10 de la Liga MX entre Lobos BUAP y Xolos de Tijuana, encuentro que culminó con victoria para los fronterizos en el césped del Universitario BUAP.

Al término del encuentro, el delantero licántropo, Diego Jiménez atendió a los medios de comunicación y dio sus impresiones con respecto al encuentro.

"Tuvimos errores que nos costaron caro en el primer tiempo. En el segundo cuando quisimos reaccionar ya era muy tarde, el equipo se vio mejor, tuvimos más llegadas pero no pudimos concretarlas".

Con el paso de las jornadas, Diego ha podido sumar más minutos en Primera División y al respecto dijo que: "En lo personal me siento bien, tranquilo, he trabajado al cien todos los días para poder ganarme un lugar y tener minutos. Ganando y metiendo goles vamos a agarrar más confianza. Tenemos que salir más concentrados y más conectados y desde el primer minuto salir con todo, no hay que dejar ir puntos".

Lobos BUAP se ubica como la peor defensa del torneo, situación que reconoció el '9' deberán trabajar para revertir.

"Sí preocupa ser la peor defensa del torneo pero eso lo vamos a ir dejando con el trabajo y estar más concentrados para que no nos metan goles".

Finalmente, en cuanto al duelo del próximo sábado ante Cruz Azul, Diego apuntó: "Vamos a salir a ganar, son tres puntos que nos hacen mucha falta, si salimos a presionar y tener el balón, el equipo va a andar mejor".