Rafael Puente "Estamos en crisis de resultados"

(Foto: Rodrigo Peña | VAVEL)

La tarde del 17 de Octubre, los Lobos BUAP recibieron en el Olímpico Universitario a los Xolos, el encuentro terminó con un marcador 2-1 favorable al visitante, por lo que el timonel de los universitarios declaró que el resultado fue producto de mala concentración y múltiples errores del equipo.

“En el inicio nos enfrentamos a una delantera de calidad, si eres condescendiente te termina costando caro y después de la interrupción por el tema de la luz ya nos habíamos visto abajo en el marcador pero más por errores de nosotros que por aciertos del rival sin quitarle mérito; en el segundo tiempo nos faltó idea, imaginación, fuimos inoperantes, predecibles y ante esa escasez de talento no nos alcanzó para empatar”.

Con respecto a los resultados obtenidos en las últimas jornadas, Rafael Puente mencionó que la confianza se ve disminuida, sin embargo, se ocuparán de corregir los errores para no verse en desventaja en las próximas fechas: “Merma el tema de la confianza y empiezas en la parte mental a ir contra corriente y son situaciones que van desgastando, lo que tenemos que hacer y en lo que nos tenemos que ocupar es en los detalles específicos que no nos han permitido sobrellevar los partidos y no vernos en desventaja”

La mala racha que llevan los licántropos se debe a falta de concentración según Rafa Puente Jr. quien dijo que es completamente admisible por lo que se doblarán los esfuerzos para revertir la situación en la que se encuentran: “En el vestidor lo dije, estamos en una crisis de resultados y es admisible, una crisis de convencimiento no es admisible, el día que exista crisis de convencimiento yo tendré que ser lo suficientemente autocrítico y maduro para dar un paso al costado, hasta ahora no creo que sea la solución, la solución es trabajar y redoblar esfuerzos”

El equipo de los Lobos no ha repetido alineación en lo que va del torneo debido a circunstancias que no se pueden controlar e internas: “Después de 13 partidos, no hemos repetido alineación en ningún partido, no hemos tenido esa posibilidad pero hay que trabajar y entender que como grupo debemos ser sólidos y estar unidos para revertir la situación”.

Por último, el técnico pidió disculpas para la afición que ha estado presente partido tras partido y promete que serán unos dignos representantes en el tiempo de juego: “Quiero disculparme a nombre de todo el equipo con la afición porque es una realidad que somos el peor local y que estamos en deuda con ellos, aplaudo y reconozco que pese a la derrota siguen alentando hasta el final y eso sin duda nos compromete al doble, somos un grupo que procura ser autocrítico, que somos conscientes de la situación y quererle mandarle el mensaje a la afición de que estamos todos para representarlos dignamente”.