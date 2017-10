Partido redondo para la Jauría

Google Plus

ÁRBITRO: Diego Montaño. Amonestados: F. Rodríguez (min. 14), L. Advincula (min. 18), M. Rodríguez (min. 32), P. Aquino (min. 68), J. Corona (min. 71), F. Silva (min. 78) y C. Giménez (min. 85).

En duelo correspondiente a la fecha 14 del torneo Apertura 2017 de la Liga Bancomer MX, el Club Lobos BUAP recibió a Cruz Azul en la cancha del estadio Universitario BUAP. Ante una gran entrada desde las gradas del inmueble, el duelo dio inicio en punto de las 17:00 horas.

La Jauría no se guardó nada y desde el silbatazo de Diego Montaño, buscaron perforar la cabaña visitante, siendo un potente disparo de Julian Quiñones el primer aviso apenas arrancado el duelo. Fue al minuto 12, cuando el mismo Quiñones apareció para empujar el esférico dentro del área chica, consiguiendo así el primero de la tarde.

La Máquina respondió con un disparo de tiro libre del ‘Gato’ Silva, sin embargo, se encontró con un espectacular lance de Jorge Villalpando, quien logró evitar la caída de su meta. A la postre, Jesús Corona también se lució con un lance que evitó la anotación de Luis Advíncula.

Corría el minuto 37, cuando tras un pelotazo de César Cercado, Jonathan Fabbro condujo el esférico ante la mala marca celeste para posteriormente, vencer a Corona con un disparo cruzado que terminó en el fondo del arco visitante, consiguiendo así el 2-0 para los licántropos. Ya sobre el la recta final del primer tiempo, Edgar Méndez probó con un bombazo que se quedó cerca de acortar distancias en el marcador.

Para la segunda mitad, Villalpando no pudo continuar resguardando la cabaña de los universitarios, en su lugar ingresó Lucero Álvarez, quien hizo su reaparición tras la lesión que sufrió a inicios del torneo ante Querétaro. La Jauría supo manejar el ritmo del partido y a base de presión y posesión, nulificó a una Máquina que no encontró la forma de generar peligro en la meta de los poblanos.

En un contragolpe al minuto 70, apareció Amaury Escoto a velocidad y tras haber dejado en el camino a Jesús Corona, terminó siendo derribado por el arquero de Cruz Azul, por lo que el silbante no dudó en decretar la pena máxima a favor de Lobos BUAP. Como era costumbre en su anterior equipo, Lucero Álvarez buscó ser quien cobrase desde los once pasos, sin embargo, Julian Quiñones no soltó el esférico y terminó siendo el encargado de, con un gran cobro, poner el 3-0 sobre los celestes.

Pese a la contundente diferencia en el marcador, Cruz Azul no tuvo reacción y por momentos lucía más cercano el cuarto gol de la Jauría, que el descuento de la visita. Los minutos transcurrieron y el duelo no dio para más, culminando con una importantísima victoria para Lobos BUAP que no solo los mantiene con esperanzas de Liguilla, sino que les permite abandonar el fondo de la tabla porcentual.