Lucero Álvarez: "Contento de volver a las canchas"

(Foto: Rodrigo Peña I VAVEL)

Los Lobos de la BUAP rompieron la racha de tres derrotas consecutivas y volvieron a ganar en Ciudad Universitaria al imponerse 3-0 sobre un deslúcido Cruz Azul.

Al finalizar el encuentro, el arquero Lucero Álvarez se dijo contento de volver a ver actividad con el primer equipo tras su lesión: "No era como lo esperaba, pero gracias a Dios se dio la vuelta a las canchas más rápido de lo esperado, y ojalá todo sea para adelante a partir de ahora. Obviamente estoy contento con el resultado que fue positivo para todos nosotros porque veníamos en una racha negativa y el equipo lo necesitaba".

La victoria ha sacado del fondo de la tabla porcentual a los poblanos, a pesar de esto, para el cancerbero uruguayo, la mente de los licántropos debe enfocarse en la liguilla: "Nosotros no pensamos en el fondo porcentual, si hacemos las cosas que sabemos hacer eso lo dejaremos atrás solo, la victoria fue justa".

Sobre la titularidad en el arco lobezno, prefirió delegar la responsabilidad al director técnico, quien deberá considerarlo para el duelo de la próxima jornada ante Necaxa: "Eso lo decide el técnico, yo desde que me reincorporé al cien por ciento he hecho las cosas de la mejor manera, pero Villa venía haciendo muy bien las cosas y hay que esperar. A mi me sirvieron mucho los partidos con la Sub 20 para llegar a este punto".

Finalmente, Lucero explicó la jugada del tercer gol, en el cual él quería cobrar la pena máxima: "Le pedí permiso a Rafa, pero después fui con Julián y me dijo que estaba peleando el campeonato de goleo y hay que entenderlo".