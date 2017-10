Fabbro contento con la victoria ante Cruz Azul

Google Plus

Fabbro contribuyó con un gol en la victoria de Lobos sobre Cruz Azul (Foto: Rodrigo Peña | VAVEL México)

El equipo de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla regresó a la senda del triunfo al derrotar de manera clara a Cruz Azul por marcador de 3-0. Después del partido, Jonathan Fabbro habló con los medios de comunicación y dio sus impresiones sobre el mismo.

“La verdad que importante. Habíamos hablado después del partido con Xolos que hoy que había que ganar, y que había que sacar la mayor cantidad de puntos posibles en lo que queda del campeonato. Hoy se ganó un partido muy difícil con un rival que juega muy bien, así que estamos muy contentos”, comentó.

Además, el talentoso mediocampista calificó el partido ante los cementeros como buen después de que no recibieron gol y pudieron marcar en tres ocasiones.

“Hoy se dio todo. (Se dieron) las dos cosas que no se venían dando en los últimos partidos que eran mantener el arco en cero y marcar las situaciones. Un partido muy redondo, así que muy contentos y ahora a pensar en lo que viene”, agregó.

El ex jugador de Jaguares de Chiapas hizo el segundo gol del cuadro universitario, marcando así por primera vez con la casaca de Lobos. Al respecto, Fabbro se mostró contento por cooperar para la victoria.

“Hacía mucho que no marcaba, aunque no es lo mío, pero obviamente que te da confianza y hoy mi primer gol con el equipo me deja muy contento con poder sumar y poder ayudar a mis compañeros para ganar”, destacó.

Finalmente, el argentino comentó sobre la lesión de Jorge Villalpando y la recuperación del también arquero Lucero Álvarez quien había sufrido una aparatosa fractura en el rostro durante el partido contra Querétaro.

“Estamos preocupados por ‘Villa’. A ver qué sale en el estudio, pero por otro lado contentos por el regreso de Lucero quien sufrió una lesión muy importante, pero ya está con nosotros”, finalizó.