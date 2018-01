Pese a la derrota, 'Rafa' Puente se siente orgulloso de su equipo

El técnico que cumplió su decimoctavo duelo en Liga MX empezó su conferencia de prensa con una disculpa hacia el cuerpo arbitral (Foto: Rodrigo Peña | VAVEL México)

Lobos BUAP cayó en un atractivo duelo ante Santos Laguna en la cancha del Estadio Corona, por marcador de 4-2, en el marco de la jornada inaugural del Clausura 2018 de la Liga Bancomer MX. Después del partido, el estratega licántropo, Rafael Puente Del Río, compareció ante los medios de comunicación para dar sus impresiones del partido.

De manera poco usual, el joven técnico comenzó pidiendo una disculpa hacia el silbante Luis Enrique Santander y su cuerpo de trabajo después de las repetidas quejas de su parte durante el partido ante jugadas con decisiones arbitrales dudosas. “Quiero disculparme con el cuerpo arbitral. Creo que hoy me excedí en los reclamos y, al final, como líder de una institución que pregona valores muy claros, debo predicar con el ejemplo”, expresó.

Posteriormente, Puente desmenuzó el desempeño de su equipo, mostrándose siempre orgulloso de la propuesta llevada a cabo en la cancha de la ‘Comarca Lagunera'. “El juego me pareció que fue atractivo. Respetamos nuestra propuesta, nuestro ADN. Sabemos que somos un equipo que en cualquier cancha puede ser protagonista y hoy no fue la excepción. Me siento profundamente orgulloso de cómo compitieron todos los que integran este equipo porque en el juego a veces te toca morir, pero si lo vas a hacer, lo tienes que hacer con la frente en alto”, añadió.

Si bien su equipo salió derrotado en su primera visita del 2018, el entrenador mexicano recalcó que la manera de revertir la situación y encontrar resultados positivos es a través del trabajo intenso. “Es un privilegio verlos entrenar. Hoy fue un privilegio verlos competir y, en la medida en la que mantengas esos niveles de entrenamiento, de exigencia tan alta, de esa lealtad en la competencia por un puesto, estoy convencido de que podremos conseguir nuestro objetivo primario y aspirar al siguiente que es ser protagonistas y meternos entre los ocho primeros que pueden pelear el título”.

Asimismo, fue crítico con su escuadra y no dudó en señalar que, por momentos del juego, se apresuró en la búsqueda del marco contrario. “Hubo momentos en los que nos apresuramos. Creo que la tenencia de la pelota exige cierta paciencia. El repliegue del rival te obliga a tener más movilidad para tener líneas de pase que te permitan acceder al último tercio con claridad; hubo momentos donde, me da la impresión, buscamos desde zonas del campo que no correspondían el pase de gol”, analizó.

Finalmente, el también ex futbolista comentó que Lobos BUAP mantendrá una propuesta ofensiva para buscar salvarse del descenso y entrar a la Liguilla. “Sé que hay una regla no escrita que dice que la permanencia se juega replegado, buscando no perder. Yo no comparto esa idea y creo que, hasta ahora, hemos sido capaces de demostrar lo contrario”, concluyó.