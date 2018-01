Rafael Puente: "Hemos ganado respeto"

Google Plus

(Foto: Lobos BUAP)

Luego del triunfo obtenido a media semana ante Pumas en la Copa MX, el conjunto de Lobos BUAP regresó a los entrenamientos para prepararse de la mejor manera de cara al duelo del próximo sábado, en el que visitarán a Pachuca en el Estadio Hidalgo.

El entrenador licántropo, Rafael Puente Del Rio, atendió a los medios de comunicación para externar su sentir tras la primera victoria del equipo en este inicio de año.

“Me llena de orgullo, que hoy, rivales de jerarquía, dirigidos por extraordinarios técnicos, piensen que para jugarle a Lobos hay que replegarse y jugarle a la contra; confirma que nuestro modelo se está imponiendo y hemos ganado cierto respeto; ahora, ese respeto no nos sirve si no lo capitalizo con puntos; no cambiaremos nuestro estilo, procuraremos tener un nivel de concentración más alto, tener un trabajo defensivo que nos permita evitar transiciones, ser un equipo protagonista y tener la pelota en cualquier partido que nos toque disputar”.

Con respecto al duelo del próximo sábado, el estratega mexicano aseguró que se vivirá un duelo por demás emocionante en tierras hidalguenses.

“Pachuca como local, es un equipo que quiere la pelota siempre, presiona alto, intenta ser protagonista, y siendo local contra nosotros tendrá la obligación de ganar, así que hay ingredientes de sobra para que la gente se ilusione”.

Finalmente, Puente Del Rio reconoció que una victoria ante los Tuzos vendrá bien al grupo anímicamente pues considera será un premio al gran esfuerzo que han tenido las últimas semanas.

"Siempre fiel a tu estilo y trabajando como lo hacemos, la cosecha termina por llegar y ojalá pueda ser el próximo sábado. Ganar siempre te da un respiro, se libera tensión para los jugadores, pero yo siempre priorizo el funcionamiento", sentenció.