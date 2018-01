Arley Rodríguez: "Voy a entregar el máximo"

(Foto: Lobos BUAP)

El último fichaje de Lobos BUAP llegó desde Colombia, procedente del Atlético Nacional (adquirido y cedido por Tigres), Arley Rodríguez, atacante cafetalero de 24 años de edad quien el pasado miércoles pudo tener sus primeros minutos en el futbol mexicano, en la victoria de la Jauría sobre Pumas en Copa MX.

Al respecto, el camisa '30' de los universitarios reconoció no estar al cien por ciento, pues considera aún está en proceso de adaptación.

"Estoy adaptándome al futbol mexicano, es diferente, un poco más rápido, también me estoy adaptando a la altura, día a día me entreno de la mejor manera para poder estar al cien y aportar al equipo".

Con el firme objetivo de ser un referente de los licántropos, Arley se dijo comprometido sin importar el torneo que le toque disputar.

"Veo mucho el futbol mexicano desde que estaba en Colombia, me parece muy competitivo, ahora que tuve la oportunidad de tener mis primeros minutos me siento contento, aún tengo que mejorar muchas cosas pero cada que me ponga esta camiseta, no importa el torneo, voy a entregar el máximo".

Finalmente, Rodríguez Henry destacó la victoria obtenida en Copa pues considera le vendrá bien al equipo anímicamente de cara al duelo de este sábado ante Pachuca.

"Necesitábamos la victoria independientemente de que fuese en la Copa, nos da ese envión anímico para el sábado, sabemos que Pachuca va a ser un rival difícil", finalizó.