En Monarcas hay prioridad por el bien colectivo

Google Plus

(Foto: Fredy Gómez | VAVEL México)

En la antesala de llevar a cabo el primer duelo de Monarcas Morelia en el Clausura 2017, torneo en donde se jugará la permanencia en la Primera División del balompié nacional, el peruano Raúl Ruidíaz habló respecto las expectativas del duelo en turno ante Xolos de Tijuana:

“El equipo se ha preparado muy bien, creo que tuvimos tiempo para llegar de la mejor forma, así que confiamos en todos para empezar con el pie derecho. Un partido complicado, pero tenemos que enfocarnos en nosotros, estamos enfocados en el objetivo que todos queremos y sabemos a lo que nos jugamos".

El que se convirtiera en el primer goleador de goleo para la institución ‘Rojiamarilla’, comentó que este torneo no piensa en algún reconocimiento individual, sino en el bien colectivo:

“Este torneo más que pensando en el lado personal estoy pensando en lo grupal y yo creo que es lo que necesitamos, pensar en lo grupal. En lo personal me siento bien, me esfuerzo y me sacrifico para hacer lo mejor para el equipo”, añadió.

Por su parte Mario Osuna, ex jugador de Querétaro, aseveró que asumir el reto con ‘La Monarquía’ es algo que lo tiene emocionado, pese a estar teniendo que adaptarse a una posición que no acostumbra, mencionó estar listo para lo que se requiera de él, además de cuál será la clave para afrontar a la escuadra fronteriza el próximo sábado:

"Entusiasmado, ansioso, el objetivo lo tenemos claro y debemos trabajar para conseguirlo. El 'profe' me está contemplado como lateral derecho, yo siempre he jugado más en el medio campo, pero estoy para lo que me quiera el 'profe'"

"Tenemos que preocuparnos en todas las líneas y sobre la ofensiva de Xolos debemos tener consiente que son jugadores que te pueden sacar una diferencia y estar atentos en ello", expuso.

Por último ‘El Mono’, recalcó la importancia de hacer pesar la localía el siguiente certamen: "Son ocho partidos de local, se disputan 24 puntos en casa y no podemos dejar ir ninguno”.