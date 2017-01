Guía VAVEL Clausura 2017: Monarcas Morelia

Google Plus

La presión se ha apoderado del Estadio Morelos. Una plaza futbolera como lo es ‘El Coloso del Quinceo’ asume la posibilidad de abandonar el nivel más alto en el contexto nacional, Monarcas Morelia encara un torneo vital para las aspiraciones institucionales, una pelea que se ha ido prolongando con el paso de cada torneo hasta el punto en que se ha tornado más que en una realidad, en un peligro del que para escapar depende de sí mismo y de algunos resultados ajenos: la pelea por mantener la categoría.

Alfredo Gomez | VAVEL

En años anteriores se ha podido solventar de manera efectiva esta problemática, no obstante, la irregularidad, que paradójicamente es lo más constante en el equipo, los ha llevado al peligro de descender de nueva cuenta.

El torneo anterior fue un reflejo de la realidad a últimas fechas para la escuadra michoacana; tras un arranque prometedor, con un juego ofensivo que ilusionaba, los errores atrás se encargaron de ir empañando cada actuación hasta caer en una nueva racha negativa en casa, he de ahí que se quedaran estancados en la posición 13 con 20 unidades, luego de 5 victorias, 5 empates y 7 derrotas, siendo el cuarto equipo más goleador con 28 goles marcados, pero también la segunda peor defensa con 34 anotaciones en contra.

Este semestre carga una tensión bastante fuerte y con poca tolerancia por parte de los aficionados, quienes no recibieron con buenos ojos la llegada de Pablo Marini al banquillo.

Ahora el temor de abandonar el máximo circuito es bastante cercano, con refuerzos que tampoco ilusionaron demasiado a los fanáticos, pero que llegan en las zonas más requeridas y alguien al mando que sin siquiera haber tenido su primer juego oficial ya se llevó todas las críticas, el gastado discurso que reza “Cada partido es una final” volverá a hacerse presente, pues ahora el margen de error es tan estrecho que cada punto es vital en este campeonato. La esperanza y las emociones van a pasar los limites desde el debut del siguiente fin de semana.

Alfredo Gomez | VAVEL

El método se dice sencillo, basta con revertir lo que se hizo en el Apertura 2016, es decir, hacer del hogar una fortaleza, menester para cualquiera que quiera refutar el estatus de Primera División, aunado a la imperante necesidad de no descuidar la visita, aspecto que no se trabajó mal el certamen anterior, pero que ahora es una cuestión obligatoria, pues en una batalla tan cerrada, lo que hagan Jaguares y Veracruz importa en la misma medida, tanto como lo que deje de hacer ‘El Equipo de la Fuerza’.

Altas para el Clausura 2017

Mario Osuna: El mediocampista de 28 años llega procedente del club Querétaro para defender los colores rojo y amarillo después de haber conseguido el campeonato de la Copa Mx en el Apertura 2016.

Además ha vestido el uniforme de Dorados por lo que llegó a unirse al cuadro comandado por Pablo Marini para enfrentar un nuevo reto, en uno de los torneos más importantes para el club.

Foto: Multimedios

A su llegada declaró: ”Estoy contento y agradecido con la confianza que me tuvieron, voy a darlo todo en cada entrenamiento y no se diga en los partidos. Le digo a la afición que estén tranquilos, les pido que nos apoyen, nosotros no dejaremos de luchar para lograr la permanencia”.

Aldo Rocha: Fue uno de los refuerzos anunciados durante el régimen de transferencias invernales el cual llega del club León para reforzar el medio campo del equipo rojiamarillo.

Parte de sus logros dentro del futbol mexicano cuenta con 2 campeonatos en la Liga Mx, en los torneos Apertura 2013 y Clausura 2014 cuando La Fiera se proclamó bicampeón.

Foto: Monarcas

A su llegada Rocha expresó que luchará por la titularidad, ya que cada uno de los integrantes del planten cuentan con gran nivel futbolístico por lo que la competencia interna sería fuerte.

Así mismo asumió el reto de pelear por la permanencia en Primera División con la escuadra purépecha.

Gerardo Rodríguez: El defensa sinaloense llega procedente del club Toluca para reforzar una de las áreas que mayores complicaciones sufrió dentro del cuadro michoacanos durante el Apertura 2016, al convertirse en el equipo con mayor número de goles en contra del torneo.

Anteriormente defendió las playeras de Pachuca y Chivas, además de su más reciente club, los Diablos Rojos del Toluca.

Foto: Getty Imagenes

Como parte de sus logros dentro del futbol destaca los campeonatos en Clausura 2006 y Clausura 2007 además de la Copa Sudamericana en 2006, Super Liga 2007 y Copa de Campeones de la CONCACAF en 2007, 2008 y 2010.

Al incorporarse al club, Rodríguez aseguró que durante este torneo se tendrá gran responsabilidad para sacar resultados positivos y lograr que Monarcas continúe en la Primera División.

Gabriel Achilier: El seleccionado ecuatoriano y mundialista en Brasil 2014, se convirtió en el primer refuerzo de Monarcas Morelia rumbo al torneo Clausura 2017.

El defensa central, es constante dentro de las convocatorias con el combinado de su país, y llega procedente de las filas del Emelec, en donde ha estado desde el 2009, siendo tricampeón de la Primera División de 2013 a 2015, y galardonado como el Mejor defensa de la liga ecuatoriana en 2014, 2015 y 2016.

Foto: La Voz de Michoacán

Así mismo fue parte del proceso rumbo a la Copa del Mundo Sudáfrica 2010, Mundialista en Brasil 2014, además vistió la camiseta de Ecuador en la Copa América Argentina 2011, Chile 2015 y la Copa América Centenario que se celebró en Estados Unidos; actualmente ha tenido actividad en las eliminatorias rumbo a Rusia 2018.

Sebastián Sosa: el arquero uruguayo llegó a reforzar el cuadro purépecha en calidad de préstamo, perteneciente al Club Pachuca pero jugó los últimos meses en Rosario Central de Argentina.

También ha estado en equipos como Peñarol y Central Español de Uruguay; en Argentina en Boca Juniors, Vélez Sarsfield y Rosario Central, y en nuestro país ha visto actividad con Pachuca y Mineros de Zacatecas.

Foto: LT3.com

Dentro de su palmarés está un campeonato uruguayo con Peñarol (2009-2010), Torneo Apertura y Copa Argentina con Boca Juniors (2011-2012), Torneo Inicial, Campeonato Argentino y Supercopa Argentina vistiendo la playera de Vélez (2012-2013).

Además, fue Subcampeón con Peñarol de la Copa Libertadores 2011, Subcampeón con Boca Juniors de la Copa Libertadores 2012 y nombrado como Mejor arquero en la temporada 2009-2010 en Peñarol.

Luis María Bonini: A pocos días de comenzar el Clausura 2017, Monarcas Morelia anunció a su preparador, de nacionalidad argentina, que cuenta con un largo recorrido en el mundo del futbol.

Bonini será el responsable del área física del Primer Equipo, quien trabajó por más de 21 años con el Director Técnico, Marcelo Bielsa, con quien tuvo grandes logros nacionales e internacionales.

Foto: La tercera

Vélez Sarsfield, América, Atlas, Espanyol de Barcelona, Athletic de Bilbao, con quien disputó dos finales en un año futbolístico, colocándolo en competencias europeas, son algunos de los clubes en los cuales demostró su conocimiento.

Su trabajo de preparación física también lo llevó a la Selección de Argentina, con quien disputó la Copa del Mundo Japón-Corea 2002, y consiguió la Medalla de Oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, además de formar parte del Cuerpo Técnico con la Selección de Chile que jugó la Copa del Mundo Sudáfrica 2010.

Bajas para el Clausura 2017

Hugo Rodríguez: Después de un torneo con el equipo rojiamarillo, Rodríguez deja el plantel para dirigirse a la Liga de Ascenso con Mineros de Zacatecas.

El defensa tuvo actividad durante las primeras jornadas del Apertura 2016, cuando Enrique 'El Ojitos' Meza era el Director Técnico del Equipo de la Fuerza, sin embargo al llegar la mitad del torneo las cosas cambiaron y Sebastián Vegas se apropió de su lugar en el cuadro titular.

Su debut fue en el club Atlas en 2010 y a pasado por los equipos de Tigres y Pachuca en 2 etapas en cada uno, en el equipo regiomontano estuvo del 2012 al 2014 y posteriormente en el 2015. Por su parte con los Tuzos estuvo en 2014 para regresar del 2015 al 2016.

Antonio Olvera: El jugador llegó al equipo rojiamarillo en 2012, por lo que después de más de 4 años deja el plantel para dirigirse a la Liga de Ascenso con el club Tampico Madero.

Durante los últimos torneos 'La Mona' Olvera no tuvo gran actividad con el equipo rojiamarillo, siendo más frecuente su participación en el torneo de Copa Mx.

Foto: ESTO

Además de Monarcas, estuvo en 2 ocasiones en Santos Laguna, lugar donde comenzó su carrera profesional, siendo su primera etapa del 2004 al 2006 y la segunda del 2010 al 2012; pasó también por el club deportivo Guadalajara y Toluca.

Hombre a seguir para el Clausura 2017

Como bien se sabe, esta temporada es crucial para Monarcas en el tema de la permanencia y para este tipo de problemas, en un equipo siempre se requiere de un goleador. Raúl Mario Ruidíaz será ese hombre clave para la ‘monarquía’ durante el Clausura 2017. La campaña pasada, la ‘pulga’ se despachó con 11 goles siendo su primer torneo vistiendo los colores rojiamarillos.

Foto: Monarcas Morelia

Ahora con una presión aun mayor ya que el equipo se ubica en el último lugar de la tabla porcentual, el peruano se verá más exigido al momento de estar frente al marco para que los michoacanos rescaten la mayor cantidad de puntos.

A Ruidíaz Misitich tal parece que no le pesa cualquier tipo de reto que se le presente, y por ello es que la directiva y afición pondrán principalmente en él las esperanzas para que Monarcas Morelia se mantenga en Primera División.

Analizando al estratega: Pablo Marini

Luego de que iniciara el torneo pasado hundiendo a Veracruz en la porcentual, el ‘Pomelo’ Marini llegó a Monarcas para relevar a Enrique Meza, quien pasó por una crisis de resultados que lo dejaron fuera de la institución michoacana, dejando a Roberto Hernández de nuevo en un interinato frente a Morelia.

Con su séptimo club ya en México, Marini tiene la experiencia suficiente para saber a qué se juega en el balompié azteca, demás que luego de haber dirigido a Jaguares, Atlante, Veracruz y Puebla, conoce la etapa casi terminar en la que se encuentra Monarcas, pues arrancará como último de la porcentual.

Foto: Rodrigo Peña | VAVEL

Pero al momento muy poco conocemos del parado de Marini, que según lo que hemos visto en su único juego de pretemporada abierto al público, parece que retomará el parado donde lo dejó Enrique Meza, con un esquema 5-3-2 moviendo a un hombre como media punta o clavado.

No obstante, a diferencia del ‘Ojitos’, el ‘Pomelo’ mandará al campo a sus hombres con indicaciones diferentes, ya que Monarcas regalaba tres cuartos de cancha a la hora de defender y con Marini todo parece indicar que harán presión desde el área rival, solventando un poco el problema defensivo que tenían en el torneo pasado.

En lo relacionado al ataque, los purépechas acostumbraban a pasear el balón por todo el campo intentando abrir hueco para pasar el balón; ahora darán pases cortos hasta pasar el círculo de medio campo para después intentar explotar la velocidad de los laterales o Ruidíaz con pelotazos, o disparar al marco desde fuera del área.

En su juego de pretemporada, Marini mostró un equipo con mayor entrega que lo que venían haciendo el torneo pasado, no obstante, eso los llevó a caer en faltas innecesarias que terminaron en golpes y la suspensión del encuentro, por lo que tendrá que poner especial atención en las tarjetas.

En lo relacionado a su once titular, a una semana de iniciar el torneo, el cuerpo técnico de Monarcas afirma que aún hay tiempo para contratar jugadores, pues les resta casi un mes para hacerlo, por lo que todo parece indicar que hasta el 1 de febrero no estaremos completamente seguros si llegan los dos jugadores ofensivos que dijeron que llegarían.

Por el momento, Monarcas ha echado mano de la cantera trayendo al primer equipo al goleador de la Premier, Fernando Ortiz, quien ya se encargó de salvarlos de una derrota en pretemporada frente a Atlas.

Además, a un costado Marini tendrá un asesor de lujo, Luis María Bonini, quien fuera preparador de la roja en la era de Bielsa, sin duda un gran apoyo para el ‘Pomelo’ y sus hombres que deberán dejar alma, vida y corazón en la cancha.

Estos son los datos que tenemos hasta el momento del Monarcas en la era de Pablo Marini, que no será hasta el duelo contra Xolos que nos mostrará para qué esta su equipo y lo dura o aliviadora que será la campaña para la afición de Monarcas Morelia.

