Rodolfo Vilchis: “No debemos dejar ir puntos en casa”

(Foto: Monarcas Morelia)

El atacante de Monarcas Morelia, Rodolfo Vilchis, dijo estar agradecido con la oportunidad de haber sido incluido en el once inicial, para el primer duelo del Clausura 2017 ante Xolos de Tijuana el pasado fin de semana:

“Gracias a Dios me tocó estar de inicio, son oportunidades que uno tiene que aprovechar, estoy contento y más por el resultado, juegue quien juegue, si el equipo saca buenos resultados, estaremos contentos”.

Así mismo, Vilchis expresó que jugando en la cancha del Estadio Morelos, uno de los aspectos importantes será el no dejar escapar unidades, debido a la importancia que tiene cada uno de los puntos para subir en la tabla porcentual:

“En nuestra casa no debemos de dejar ir ningún punto, eso será clave para obtener el objetivo principal”.

Además el jugador de la escuadra purépecha expresó que ha trabajado al 100% para ser parte de los titulares, por lo que aprovechó la oportunidad que le dio Pablo Marini:

“Siempre me entrego al máximo en los entrenamientos, el profesor me lo ha externado, me dio la oportunidad, me sentí bien y tengo que refrendar esa confianza”.

Ahora que se viene un juego en calidad de visitante, ‘El Pípila’ dijo que la misión es no perder y obtener puntos en patio ajeno proponiendo un buen futbol:

“Es importante sumar, tenemos que ser inteligentes para ganar la mayor cantidad de puntos que se pueda”.

Finalmente, el originario de Zitácuaro, confesó que dentro de la charlas que se tienen entre los elementos rojiamarillos, han manifestado un profundo compromiso para tener máxima concentración y alcanzar el objetivo principal:

“Hemos hablado al interior del grupo, sabemos que este torneo es clave, estamos comprometidos con el reto, no debemos de dar nada por perdido, tenemos que estar metidos durante el tiempo que dure el partido para que no pase lo del torneo anterior”.