Aldo Rocha: "La competencia es sana y pareja"

(Foto: Fredy Gómez | VAVEL México)

Luego de haber conseguido debutar con Monarcas Morelia en la primera fecha del Clausura 2017, al jugar 24 minutos en la parte complementaria ante Xolos de Tijuana, Aldo Rocha dijo sentirse feliz por haber sido parte de las modificaciones que cerraron la acción en un juego que catalogó complicado. En función de la competencia interna también externo su respeto a Juan Pablo Rodríguez (por quien entró al 66’), pero declaró que está buscando hacerse de un puesto en la oncena inicial de Pablo Marini:

“Me sentí bien, sabíamos que iba a ser un partido complicado, entré a cerrarlo y me gustó el poder ayudar a este equipo a conseguir los primeros tres puntos, es el capitán y merece todo mi respeto, pero acá estamos compitiendo por un puesto, la competencia es sana y pareja”, expuso.

Respecto a lo que viene más adelante en la temporada, aseguró sentirse más unido al grupo como para poder aportar en jornadas próximas, lo cual incluye el juego de la siguiente semana contra Querétaro en el Estadio La Corregidora, de donde concientizó, necesitan sacar unidades sin importar la aduana, pues la situación porcentual que vive el equipo así lo amerita:

“Me siento más acoplado, he trabajado muy fuerte, se me dieron los primeros minutos, como refuerzo uno tiene que sumar y aportar lo más que se pueda”.

“Todos los partidos serán difíciles, sabemos que Querétaro no será nada sencillo, pero nosotros trataremos de hacer lo nuestro para sumar y conseguir los puntos, ya sea de local o de visitante”, señaló.

En materia de los problemas de cociente que aquejan al ‘Equipo de la Fuerza’ para la campaña en curso, aceptó que surte efecto en ellos, mas confían en el trabajo día a día para sacarlo adelante: “Si hay presión, no lo podemos negar, pero confiamos en que el trabajo diario nos dará la salvación”.