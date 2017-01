El ‘Eterno’ ya analiza a Santos

Foto: Fredy Gómez | VAVEL

El ‘Eterno’ comandante de Monarcas ya tiene su mira en su próximo rival, y aunque Santos también se encuentra en problemas con la porcentual, Carlos Morales sabe que la nueva versión de los laguneros es mejor que el torneo pasado.

“Lo que hemos visto del rival, es que es un poco más ordenado con respecto del torneo pasado, busca siempre jugar por las bandas porque tiene gente dinámica".

Sobre su partido pasado en que dejaron ir dos puntos en Querétaro, Morales afirma que dejaron en claro que han mejorado, no obstante, tienen que ser más letales para no perder dividendos y tener que sacar la calculadora al final del torneo.

"Tenemos que mejorar en ser más contundentes, saber aprovechar las opciones que se tengan de gol y concluirlas para tener un mejor manejo de partido".

En la semana que corre Monarcas tuvo que visitar a León en partido correspondiente a la Copa MX, por lo que algunos elementos de la prensa le preguntaron al ‘Eterno’ si esto afectaría en su desempeño en el campo, ante lo que contestó lo siguiente.

“Hoy en día el jugador está preparado en todos los aspectos, físicos, psicológicos, técnicos, tácticos para poder desarrollar futbol a media semana y luego en fin de semana y eso no será ventaja para nosotros, vamos a respetar a Santos como siempre hemos respetado a cualquier rival y será complicadísimo el día de mañana”.

Las buenas noticias para Monarcas es que sus rivales en la permanencia siguen apretando el convoy de candidatos al Ascenso MX, pero los malos resultados de sus contrincantes poco le importan a Morales, pues para ellos es más importante no confiarse.

“Puede ser porque ya jugar con una presión del resultado positivo de un rival directo del descenso obviamente juegas con esa presión, sin embargo, sea positivo o negativo el resultado, a nosotros lo que nos interesa es el nuestro, si en eso yo creo que podremos sacar esto adelante”.

Por último, algunos miembros de la prensa cuestionaron al longevo michoacano sobre por qué cree que sigue en el once titular, a lo que respondió haciendo énfasis en el esfuerzo con el que ha vivido toda su carrera, el cual la misma afición ha reconocido con amor y cariño para el que ellos nombran, ‘El Eterno’ Morales.

“Siempre he respetado mi cuerpo, mi profesión, siempre he trabajado a tope, soy consciente de que hay días buenos y malos, nunca me he dejado caer ante situaciones complejas que he vivido y cada que sale algo positivo tampoco es suficiente para mí. A mis 37 años sigo trabajando día con día y eso es lo que hoy me da para poder competir ante jugadores y compañeros que son bastante buenos en todos los aspectos”.