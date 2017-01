Previa Monarcas - Zacatepec: un duelo para liberar presión

Google Plus

En un partido que podía ser intrascendente, debido a que parece que Monarcas no sacrificará nada para enfocarse solamente en la lucha por la permanencia, los michoacanos le abren las puertas de su casa a los verdes de Zacatepec.

Los del ascenso y los morelianos no se han enfrentado en duelos de Copa y/o Liga, por lo que antecedentes directos entre estos dos no existen, al menos no en el pasado reciente o en el resurgimiento del equipo verde.

No obstante, Morelia ya se ha tenido que medir con equipos del Ascenso en instancias de la Copa MX y no les ha ido del todo bien, recibiendo incluso goleadas del Necaxa en su versión de plata; por lo que parece que ahora los michoacanos no salen como favoritos.

Sin embargo, algunos jugadores que conformarán el plantel purépecha el día de mañana, tendrán que salir sí o sí a ganar, pues independientemente de la poca importancia que tenga o no el torneo para los fines del club, para ellos será una de las pocas vitrinas donde se puedan mostrar.

De esta forma, tendremos que reservarnos nuestro pronóstico, pues si bien contra León poco o nada hicieron los michoacanos, contra Zacatepec podríamos ver a un Monarcas que juegue para liberar un poco de la presión que representó la derrota en Jalisco.

¿Cómo llegan?

Monarcas llega de perder en Copa y el Liga, León y Atlas ajusticiaron a los michoacanos, lo que deja muchas dudas para la afición local y le abre la puerta a los de Zacatepec para colarse a la siguiente etapa de la Copa.

Foto: Televisa

En la Liga, Monarcas marcha como onceavo de la generar a sólo una victoria de meterse en incluso entre los cinco primeros; sin embargo, lo que más preocupa a los michoacanos es que se hunden cada vez más en el fondo de la porcentual.

Por su parte, los de Zacatepec marchan cuartos de la categoría de plata, con sólo una derrota en todo el torneo, pero ya derrotados a manos del León en las instancias de la Copa MX, por lo que otra derrota los podría dejar fuera de toda oportunidad.

Foto: La Unión

Pero los verdes podrían echar mano de su inercia triunfadora ya que llegan de vencer a Celaya en liga, con el fin de intentar superar a Monarcas y mantenerse con vida para luchar por la Copa MX igual que por la promoción al máximo circuito.

Jugadores a seguir.

Por parte de Monarcas hay que estar atentos a la convocatoria que haga Marini, pues es posible que veamos este martes un debut más que emotivo; luego de la pésima actuación que dio ante Atlas, Morelia necesita defensas urgentes y este martes podríamos ver la primera actuación de Gabriel Achilier quien regresó de Ecuador luego del lamentable fallecimiento de su esposa.

Foto Monarcas

Los de Zacatepec no tienen de otra, si salen a intentar ganar tendrán que echar mano de Rodrigo Prieto, quien es común verlo en la Liga, pero en la Copa lo han dejado al marguen, pero el máximo goleador de los verdes en lo que va del torneo tendrían que salir al campo para intentar por lo menos darle una ventaja sobre el local.