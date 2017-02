Monarcas vs Zacatepec en vivo online en Copa MX 2017 (1-0)

Google Plus

Morelia: C. Sosa; E, Pérez, C. Rodríguez, S. Vegas, I. González: D. Cabrera, J. Zárate, C. Penilla, A. Rocha; L. Rey, A. Polo.

Zacatepec: J. Caso; D. Torres, J. Orozco, A. Berber, A. Vidal; V. Guajardo, O. Mendoza; J. Ramis, E. Bonfigli, M. Romero, M. Rebollo.

MARCADOR: 1-0, min. 7, Polo.

ÁRBITRO: Eduardo Galván Basulto. Amonestados: Vegas (min. 23), Zárate (min. 36)

INCIDENCIAS: Jornada 3 del Clausura 2017 de la Copa Corona MX. Partido a disputarse en el Estadio Morelos.