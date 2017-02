Previa Monarcas Morelia - América: más por necesidad que por orgullo

Ambos con resultados que se han convertido en preocupación y a los que un triunfo les puede dar aires de tranquilidad.

Cuatro fechas de competencia realmente significan poco en el contexto de nuestro fútbol; sabemos que no todos trascienden ni siquiera en 8 jornadas y que todo se resume en quien cierre mejor la campaña, no obstante, para el actual subcampeón, un equipo que hoy goza las mieles de ser el equipo que consta con más títulos de liga actualmente y para otro cuya situación porcentual no era buena, que dependía de sí mismo y de otros resultados, pero que no ha sido capaz de sacar los puntos necesarios para pensar con claridad día a día, hacen que el llamado “Clásico del Periférico” tenga un toque extra de presión para la primera edición del 2017.

Aguantar y remar contra corriente:

La situación para Monarcas Morelia ya era complicada desde antes siquiera de empezar con la campaña; terminaron en último lugar porcentual la temporada pasada, la pretemporada quedó algo corta, sus refuerzos como Sosa, Polo o Achilier no pudieron estar para las primeras fechas y las críticas por la llegada de Pablo Marini fueron casi insoportables. Para juzgar hacía falta ver resultados, lo cual ha ayudado a incrementar la tensión, pues la fanaticada, ahora con más argumentos, pide la salida del exentrenador del Veracruz.

Así como los comentamos en la guía del equipo, los michoacanos no solo no podrían darse lujos de perder unidades en el camino, pues estaba hasta el fondo y los demás iban a buscar sacar puntos para no cambiar puestos, sino que dejar escapar victorias en casa tampoco es aceptable, lo cual ocurrió en la fecha 3 frente a Santos Laguna y ahora no hay oportunidad de repetirlo.

Este torneo suponía un reto, pues en el aspecto de hacer del hogar una fortaleza era donde se iban a tener las dudas, debido a que vienen algunos de los equipos grandes de la Liga y la primera prueba de fuego es contra América, si los morelianos no consiguen mejorar las debilidades de juegos como el anterior, todos esos partidos que no se ganen en el Morelos van a pesar. Tal vez el sábado pese más la necesidad que el orgullo en este cotejo.

Morelia debe lidiar con todos los factores que lo tienen hundido y dar vuelta de la forma posible a el panorama actual, en donde se encuentran descendidos, con toda su afición que los baña de repudios.

Por el orgullo:

El semestre pasado no fue como América hubiese querido; en el año del centenario esperaban coronarse y levantarse en todo lo alto para dar ese toque especial a la celebración de 100 años de existencia, que si bien un subcampeonato, además el papel desempeñado en el mundial de clubes o en las instancias de semifinales en la Copa MX no son poca cosa, por el compromiso de brillar en su centenario, se convirtieron en recuerdos dolorosos de los cuales tuvieron expectativas mayores.

Hoy sin embargo la cosa es distinta hasta cierto punto; ya sin esa incesante obligación de campeonar por una fecha en específico para el club, los jugadores tienen un margen de error poco más amplio para trabajar en los objetivos de coronarse, pero la afición sigue sentida por lo ocurrido el semestre pasado, por lo que va a mantenerse una tensión por parte de los seguidores, quienes desde ya la exigen un modo de juego más vistoso que se acompañe con resultados, hablamos de un equipo en donde importan las formas.

Su mercado fue dudoso al igual que el de su oponente, pues hay cierto sector de la afición que comienza a criticar las bajas, en especial la de Rubens Sambueza. Además, que también tardó en llegar su fichaje más interesante, Cecilio Domínguez, quien ya había generado polémica extra cancha por problemas personales. Pese a esto, recuperaron algo de tranquilidad luego de que éste marcase el tanto del triunfo ante Veracruz, primero que han tenido en lo que va de la contienda.

Para América el camino es uno, ganar este sábado para recuperar terreno y pensar en reponer el ego que se cayó al no conseguir el campeonato en el festejo de sus 100 años, es menester, esto reforzado con saber que las lupas ya no los aplastan en cada error como hace unos meses.

Jugadores a seguir:

Andy Polo: Los fichajes, los hombres de los que más se habla en las últimas horas por parte de ambos equipos podrían ser la clave para ver la forma en que se desenvuelve el partido y en este caso más cuando llegaron con efectividad. Dentro de la crisis michoacana ha habido dudas al frente por la escasa capacidad que se las ha visto para generar peligro por momentos, por lo que un apoyo para los atacantes en los botines del peruano parecen ser la solución. Es un jugador veloz y con facilidad de encarar, ya con su primer tanto en Copa y el propio Marini aceptó que su titularidad ante América es lo que ellos esperan.

Cecilio Domínguez: En este mundo es más acertado ser historiador a un profeta, puede que en los dos casos se terminen viniendo abajo y sean relegados, pero por lo menos ahora la situación los pone como los más interesantes a seguir. Como mencioné antes, Cecilio ya respondió con una anotación de tres unidades para los suyos y de mantener ese nivel podría fungir como un jugador clave para levantar el actual momento que viven ‘Las Aguilas’, para pensar a futuro en algo más grande que solo llegar a Liguilla.

Alineaciones posibles

Monarcas Morelia

América