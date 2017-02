América gana, convence y hunde a Monarcas

Google Plus

Con un lleno en la cancha de Morelia, el cuadro de América venció sin complicaciones 0-2 al cuadro michoacano que no mostró necesidad de ganar el juego después de que algunos de sus rivales en la porcentual no ganaron.

América dominante

Durante los primeros 35 minutos de juego, los 'azulcremas' fueron amplios dominadores en el Estadio Morelos. La generación de juego era constante con llegadas por conducto de Domínguez o Ibarra que mandaban algunos centros buscando a Romero o Peralta. Por parte de Monarcas, tenían novedades en el once titular poniendo de inicio a Pérez, Achillier, Rocha y Polo en lugar de Osuna, Loeschbor, Millar y Zárate, respectivamente. Dichos movimientos no mostraron una variante positiva respecto a los partidos anteriores ya que ahora los 'rojiamarillos' no tenían volumen de juego.

Hasta el 27' llegó el primer tiro de peligro por parte de América en un remate de cabeza de Silvio Romero pero el balón terminó en manos de Rodríguez. Después, Carlos Morales se quedó cerca de abrir el marcador sacando un disparo a cuestas fuera del área que Marchesín atajó y mandó a tiro de esquina.

Sin idea de ataque

En los diez minutos restantes del primer lapso, ambos equipos disputaban frecuentemente la pelota en medio terreno y las faltas comenzaron a imperar. Juan Pablo Rodríguez y Aldo Rocha fueron amonestados por reiteración de faltas mientras que Peralta fue pintado de amarillo de lado de América. Sin goles, águilas y michoacanos se fueron al descanso.

Al paso de las 'águilas'

Nada cambio en el segundo lapso respecto al dominador del juego. El equipo de Ricardo La Volpe sabía que ya tenía la fórmula para anotar el primero del partido y solo era cuestión de tiempo. Los purépechas tenían menos idea de ataque y ante eso, Marini sentó al 'Chato' Rodríguez y Valdés para ingresar a Osuna y Rey. Despúes de varios embates americanistas, llegó el primer gol de los azulcremas al 68' y el encargado fue Cecilio Domínguez, que solo llegó a empujarla después de que Quintero sacó un fuerte disparo de sus botines y a pesar de la atajada del arquero, la pelota siguió con dirección de gol y el '10' la terminó de empujar.

Monarcas, anímicamente golpeado, no tuvo respuesta frente al gol del contrario mientras que América continuaba arribando con frecuencia a arco contrario.

El 'nocaut' de Álvarez

El canterano Edson Álvarez entró de cambio junto con Darwin Quintero para la segunda parte y ambos fueron claves en el primer y segundo gol. El colombiano condució por el sector izquierdo, hizo una pared con Domínguez y procedió a dar un pase al '282' que solo tuvo que impactar fuerte para anotar el 2-0 al 82'.Los últimos minutos fueron de posesión para los locales que ya eran inoperantes cuando llegaban a zona final.

Finalmente, el duelo concluyó con victoria de las 'Águilas' que terminan con la crisis que cargaban y la trasladaron a Monarcas que tendrá una semana complicada ya que parecen estar más cerca del Ascenso MX.