Previa Monarcas Morelia - Chivas: declaración o golpe de autoridad

Regresando de la Fecha FIFA, la Liga Bancomer MX vuelve con uno de los momentos más intensos: la recta final, en donde los equipos se perfilan de cara a la fiesta grande, a sabiendas de que los que mejor cierren serán los principales candidatos para coronarse a finales del semestre.

Uno de los juegos que se antojan interesantes para la jornada 12 de la competencia local es el de Monarcas Morelia recibiendo a Chivas en la cancha del Estadio Morelos, pues los ‘Rojiamarillos’ comienzan a engancharse en la competencia y sus rivales se presumen como el equipo que mejor funcionamiento ha mostrado hasta el momento, prometiendo un duelo atractivo que pueda dejar sorpresas o reafirmar al que se encuentra como puntero.

El reto definitivo en casa:

Anteriormente comentamos que, para asegurar la categoría, una cuestión importante sería saber hacer del hogar una fortaleza, mismo rulo donde se han mostrado irregularidades para los dirigidos por Roberto Hernández, pues han dejado escapar puntos vitales para no sufrir frente a la posibilidad abandonar la Primera División.

Pese a haber dejado pasar pruebas importantes, aquí tienen una para mostrar el avance obtenido en estas semanas lejos de su gente, ante un oponente contra quien una victoria se volvería meritoria, consolidando el contexto vivido. Tres unidades de este duelo no solo tienen un significado en cuanto a la percepción, en vista de darles un colchón más cómodo frente a los ‘Tiburones Rojos’ y en caso de darse la combinación necesaria, pasar a Jaguares de Chiapas, además de el afianzamiento a los lugares de Liguilla, en una de las semanas que se presumen más relevantes en su temporada.

El objetivo de salir con el puño en alto se hace entonces más evidente para los morelianos, a instancias en las que las formas no son más importantes que sacar el resultado a final de cuentas, dar tranquilidad y respaldar en proyecto que parecía dudoso hace algunas jornadas.

Mantener paso firme:

El camino de los pupilos de Matías Almeyda ha dado un saldo favorable, pese a no contar con la plantilla más lujosa, han podido ponerse arriba gracias a lo que se considera su mayor arma por el momento: el juego colectivo, pero sabemos que es un torneo donde no se trasciende a estas alturas, por lo que queda, para seguir arrimándose a la pelea por el título, es mantener la línea futbolística, que parece complicado, en favor de la constante inconstancia de nuestro certamen.

Al igual que su oponente se acercan retos importantes, donde se disputan el pase a la final de la Copa MX y donde una victoria el fin de semana, aunque no de la misma forma, ayuda aclarar el panorama respecto a las metas que se tienen trazadas.

No hay otro camino que ganar, porque de no ser así, ciertamente no pierden demasiado, ni la credibilidad, pues descalabros así suelen ocurrir en nuestro país, en donde un equipo que va subiendo le gana a los de arriba, sin embargo, si quieren mantener las ilusiones de coronarse y lucir como un dolor de cabeza para los cuadros con renombre en sus filas, seguir ganando con el futbol mostrado por momentos, es lo que queda para El Rebaño Sagrado.

Jugadores a seguir:

Gabriel Achilier: Mucho se habló sobre su llegada, cuando se rumoreaba que llegaba con más ganas que futbol y después del problema que lo alejó de las canchas por causas personales, pero lo cierto es que el seleccionado ecuatoriano se ha mostrado en varias ocasiones como uno de los pilares en la defensa desde su debut. Lucha cada balón como si fuese el último, va bien por arriba o por abajo y se le ve comprometido con ‘El Equipo de la Fuerza’, por lo que su trabajo ante el puntero va a ser importante para salir abantes el sábado.

Alan Pulido: Hablando de levantar polémica, la llegada de Alan a la institución ‘Rojiblanca’ llenó de controversias a la opinión pública de todos los seguidores y ajenos, luego de su pasado con Tigres, su proceso en Europa, entre otras cuestiones, como su precio, no obstante, aunque no ha sido el delantero más letal y en ocasiones luzca rebasado por otros del plantel, ha sabido aparecerse en momentos de necesidad, además de notársele con mayor confianza para llevar a cabo individualidades como en el partido pasado, por lo que resulta interesante seguirlo en su visita al ‘Coloso del Quinceo’.

