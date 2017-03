Morelia, preparado en todos los sentidos

Google Plus

(Foto: Monarcas Morelia)

Vuelve la actividad del futbol mexicano y este fin de semana, Monarcas recibe al Guadalajara, duelo con mayor importancia para los michoacanos.

Roberto Hernández, estratega de Morelia, se dio el tiempo de analizar a sus los próximos dos rivales y puntualizó que ambos tienen características similares:

"Es un equipo que vive de la intensidad para recuperar la pelota, junto con Cruz Azul, son los equipos que menos tiempo le dan al rival para tener el balón, manejan bien el ímpetu, se duplican dentro de la cancha para defender, es su fortaleza y será un partido donde hay que tener el esférico el mayor tiempo posible y generar nuestro juego de ataque".

Agregó que el equipo va paso a paso y a cada encuentro le toman la importancia necesaria:

"Si, pero es porque es el rival que sigue, hemos ido partido a partido y cada uno de ellos tiene su grado de dificultad, cada uno tiene su importancia y este que sigue es igual, es el adversario en turno, tiene una idea muy arraigada y para hacerle daño debemos hacer cosas muy interesantes y vamos a enfrentarlo con determinación".

Enfatizó que se preocupan por su propio trabajo y no por la ventaja en puntos que le llevan al último lugar en la porcentual:

"Hoy estamos dentro de ese camino a la permanencia, no me he detenido a pensar si son nueve o diez puntos los que restan, simple y sencillamente vamos partido a partido y necesitamos ganar el siguiente para que la ventaja se siga manteniendo respecto a los otros rivales".

Agradeció a todo el plantel que han trabajado de manera uniforme a pesar de que menos de 15 jugadores tienen actividad en la Liga y el resto compite en Copa MX:

"El trabajo en equipo, el compañerismo, el equipo coincide en muchas cosas, en nuestra llegada, que muchos entrenadores no quisieron venir, eso le dio mucho positivismo al conjunto, se comprometieron en todos los aspectos, somos un plantel grande y han aguantado que solo estén los 13 que pueden jugar, eso es digno de admirar y agradecer"

Hernández declaró que se preparan en todos los aspectos, incluso en el tema arbitral, donde un ex arbitro los asesora semana a semana:

"Estamos trabajando en muchos sentidos, tenemos mucho apoyo de todas las partes, una profesional en coaching, viene Marco cada semana a ofrecernos una ayuda en cuanto a cómo manejar el arbitraje, los trabajadores del equipo nos generan con actividades apoyo en lo anímico, es uno de los pilares fundamentales para que el equipo trabaje como lo ha hecho hasta ahora. La parte externa estamos haciendo todo lo posible para que se continúe con esta inercia deportiva".