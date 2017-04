El reinventor de Monarcas, el ‘Comandante’ Roberto Hernández

(Foto: Imago7)

A sus 49 años Roberto Hernández Ayala, nativo de la Piedad Michoacán, enfrenta el reto más grande de su carrera igual que siempre lo ha hecho, con una sonrisa de oreja a oreja y entregando alma, vida y corazón en lo que hace.

Ya con varías etapas previas en Monarcas, poco o nada se esperaba de Roberto cuando después del cese de Marini se anunció que ni Boy, ni Romano, es más, ni Bustos, ni nadie, quería entrarle a ese crucigrama llamado Morelia, y que otra vez, una vez más, Roberto Hernández se haría cargo del equipo.

Muy justificable la duda de la gente, en el Clausura 2015 apenas acumuló tres victorias y un empate en tres juegos, por lastimosas seis derrotas, para el apertura 2016 fueron uno de cada uno, por lo que su índice de efectividad en Morelia estaba por los suelos.

Pero había algo que no teníamos en cuenta, quizá es el secreto que lo acompaña hasta la final de Copa, quizá es el arma que no hemos analizado del equipo, quizá solo es una coincidencia del destino, pero de momento es efectiva, y es que, los retrasos, en la búsqueda del técnico, los dimes y diretes con Marini, todo eso que fue una piedra en el arranque del torneo, terminaron por hacer que fuera Roberto mismo quien armara este equipo.

Así es, nadie nos paramos a pensar por un segundo que desde que se fue Meza, Roberto y Villazón se quedaron al frente del equipo, se lo dieron a Marini, sí, pero ya se lo dieron con todas sus indicaciones, así pues que ¿quién mejor para coordinar este equipo que alguien que los conoció, los conoce y sabe cómo juegan?

Ahí está la respuesta a esa pregunta, en seis juegos dirigidos apenas han perdido siete de 18 puntos y rescatado 11, además, entre Copa y Liga acumulan cinco partidos sin recibir gol, en los últimos tres partidos de Liga Monarcas ha dejado su marco en ceros, después de ser una de las defensivas más goleadas de la Liga.

¿Qué cambiaron Roberto y Villazón?

Nada, o casi nada, sentaron a ídolos, Morales y el ‘Chato’, le dieron confianza a jugadores como Vegas o Achilier, este último un hombre con una integridad y fortaleza moral tan grande que se recuperó de la sensible pérdida de su esposa para venir a entregarse en la cancha.

Armaron un plantel para salir adelante, no con nombres, no con los reflectores europeos que la gente pedía, no con los bombazos que reprocharon en las redes, no con un presupuesto de jeques árabes, armaron un equipo con ganas de salir adelante y poco a poco, con estrategia y dándoles confianza, están comenzando a salir adelante.

Foto: Getty Images

OJO, sería tonto, insulso e inocente pensar que Monarcas ya se encuentra salvado del descenso, sin duda Morelia va a volver a perder, es más, hasta puede llegar a caer de nuevo al fondo de la porcentual, porque el camino que hasta el momento ha planteado Roberto sin duda es complicado y muy arriesgado, sacrificando todo un primer tiempo para dar una estrategia y apostarlo todo en el segundo tiempo, rescatando puntos en los últimos segundos, siempre al borde del infarto; pero de momento el experimento ha dado resultados.

En seis fechas sabremos en qué concluye esta obra del destino, esta serie de coincidencias llamada Monarcas Clausura 2017. Sabremos si la historia recordará a aquel Morelia que se dirigió por un hombre sonriente al que la afición apodó ‘Comandante’ o toda una afición borrará esa sonrisa en el averno del Ascenso MX.