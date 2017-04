Gastón Lezcano: "Queremos hacer cosas importantes"

(Foto: Monarcas Morelia)

Gastón Lezcano, jugador de Monarcas Morelia, aseguró este martes que el reto supuesto por Chivas en la Final de la Copa Corona MX es elevado, sin embargo, mencionó que la preocupación principal está en el juego que desplieguen para afrontar a los dirigidos por Matías Almeyda, sin desmeritar la que, en su consideración, será una exhibición de juego digna para tal instancia:

“Sabemos que es un rival que juega bien, que es muy vertical, con jugadores desequilibrantes, no varía su sistema, pero nos preocupamos por lo que hacemos nosotros, el grupo está fuerte y queremos hacer cosas importantes tanto en liga, como en copa. Ellos serán locales, dejaremos todo en la cancha y seguramente será un partido lindo, digno de una Final, nosotros buscaremos el título durante los 90 minutos del juego”.

Acerca de su desempeño individual, el argentino opinó que ha ido en mejoría, tomando ritmo y aprovechando las oportunidades que le ha dado Roberto Hernández y compañía; se dijo feliz por ser parte del grupo que logró avanzar a la última etapa del certamen copero:

“He venido de menos a más, estoy contento con las oportunidades que me ha dado el Cuerpo Técnico, trato de hacer lo mejor y dar mi máximo, he tenido más minutos en la Copa y he podido ayudar para que hoy estemos en la Final”.

En materia de la situación de ‘La Monarquía’ en el semestre, específicamente en la pelea por mantener la categoría, resaltó la actitud del grupo y la forma en que pudieron remontar para abandonar el último sitio de los cocientes:

“Hemos pasado momentos durísimos, estuvimos golpeados en las primeras fechas, nos veíamos abajo en los cocientes, hemos demostrado que tenemos ganas de salir adelante, de mantener la categoría, esto es de un grupo, no de individualidades, estamos convencidos de que el objetivo principal se logrará”, explicó Lezcano.