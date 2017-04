El calvario por la permanencia I: ¿Una fortaleza?

Google Plus

(Montaje sobre original de Vianreps)

Creo que todos los que disfrutamos del fútbol sabemos que mientras el balón ruede en la cancha hay infinidad de cosas que pueden pasar durante noventa minutos, más el complemento, por lo que hasta que el silbante detenga el balón, nada está escrito.

Pues así tendríamos hoy que pensar con respecto a la salvación de Morelia, que si bien está dos puntos sobre el Veracruz y a uno de Jaguares, con seis partidos todavía por jugarse eso es nada, sobre todo si vemos de cerca los rivales que todavía tiene que enfrentar.

Foto: abc de Michoacán

Por esta razón hoy comenzamos con la triada de especiales de "El calvario por la permanencia", donde vamos a hacer un análisis de las estadísticas que tiene que enfrentar los "descendibles", los equipos involucrados directamente y muy cercanamente en la lucha por la permanencia que de momento son Veracruz, Monarcas y Chiapas, para que, con base a los antecedentes, veamos quién de estos tiene más oportunidades de salir adelante y quién tendrá que sufrir en una verdadera pelea de gladiadores.

¿Local o visitante?

Dentro del futbol hacer de tu casa una fortaleza es casi una obligación, pues esta representa ventajas a la hora de enfrentar a los rivales. En el futbol mexicano tenemos por ejemplo, la perspectiva que tienen los jugadores en la cancha del Cuauhtémoc, el clima de la Laguna o la presión de la afición regia, etc.

En esta temporada para Veracruz el Pirata sí representa su más grande fortín, pues de los once juegos que lleva en la Liga ha sacado cuatro victorias y siete derrotas, jugando en cinco ocasiones en casa donde apenas ha perdido una vez, fuera del puerto todos los resultados han sido derrotas.

Foto: Tiempo Real

Monarcas por su parte, es más equilibrado en este aspecto, pues tiene el mismo número de partidos en casa como de visita, pero parece que a los michoacanos se les da un poco más sacar puntos en casa ajena, pues aunque han logrado sacar ocho puntos tanto en el Morelos como de visita, dos veces han caído en casa por apenas una en patio ajeno.

El otro cercanamente involucrado en la situación de la lucha por la permanencia, Jaguares de Chiapas, tiene en el estado Zoque mucha intermitencia, pues de los cinco juegos que ha disputado hasta el momento ha perdido dos y ganado tres, no garantizándole triunfos jugar en casa. Pero de visita es mucho peor, pues de seis juegos en casa ajena apenas ha logrado sacarle los tres puntos a Tolua y un punto a Necaxa, mientras que Pachuca, Veracruz, Puebla y Cruz Azul, dieron cuenta de ellos derrotándolos.

Foto: 100x100 fan

En total, Monarcas ha perdido sólo en tres ocasiones, contra Atlas de visita, con América y Toluca en casa, por lo que el ‘Coloso del Quinceo’ no es seguro de victoria. Bajo esta tendencia, “afortunadamente” para Morelia de los seis partidos restantes, sólo dos se jugarán en su casa.

Para Veracruz las cosas son muy distintas, de sus siete derrotas sólo Tigres ha logrado sacarle los tres puntos en casa, por lo que es una ventaja para ellos que de los seis partidos restantes todavía le quedan por jugar tres en el puerto.

Para los amazónicos la buena noticia es que de los seis partidos restantes le toca jugar tres en casa y tres de visita, equilibrando un poco las cosas. Pero si la inercia de Chiapas continúa como hasta el momento, podríamos decir que acabaría el torneo sólo con un par de victorias en casa y quizá un empate de visita, acumulando un total de 118 puntos porcentuales que le causarían problemas en la lucha por la permanencia.

En cambio, si se mantiene la tendencia en Veracruz, el 'Tibu' tiene asegurados nueve puntos para el final del torneo, pero cero de visitante. Si sumamos esos nueve a los 108 que ya tiene en el cociente terminaría con 117 puntos al final del Clausura 17.

Por su parte, Monarcas tiene una inercia equilibrada en sus juegos, con una ligera ventaja en victorias de visita, por lo que la lógica nos dice que al final del torneo Morelia podría obtener tres victorias, un más empates y todavía dos descalabros, para un total de diez puntos, más los quince que ya tiene, cerraría el clausura con 25 puntos, es decir 120 en la porcentual .

En la tabla porcentual, que es donde importa, Veracruz tiene apenas al día de hoy 108 puntos, más los nueve que podría sumar en casa darían 117; mientras que Monarcas podría llegar a 120, tres más que el ‘Tibu’ y amarraría la permanencia en primera división,por su parte, Jaguares, haciendo gala de su intermitencia terminaría con 118, apenas uno sobre Veracruz quien de mantener el paso que lleva al momento estaría condenado al Ascenso MX.

No obstante, las estadísticas son frías, sin alma, al final los números terminan por no ser exactos y los juegos que ya estaban ganados se pierden, los equipos que ya habían sido vencidos resurgen, a veces una pelota rebota para el lado equivocado de la portería, o un árbitro se vuelve más humano que nunca; todo eso no se puede sumar o restar, pero en el juego la suerte también cuenta y muchas veces incluso más que las estadísticas dejando a los aficionados metidos en un verdadero calvario.