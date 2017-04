Roberto Hernández: “Cruz Azul fue superior a nosotros”

(Foto: Monarcas Morelia)

El director técnico de Monarcas Morelia, Roberto Hernández, aseguró que el punto que se rescata en el duelo frente a Cruz Azul es muy valioso, ya que la escuadra cementera se vio superior durante gran parte del partido, por lo que rescató la gran actuación del peruano Raúl Ruidíaz.

“Es un punto muy valioso por todo lo que implica, nos sabe muy agradable porque aparte el desarrollo del juego de hoy está claro que Cruz Azul fue superior a nosotros 89 minutos y al final encontrarnos con una genialidad de uno de nuestros jugadores nos da una alegría por todo lo que se juega”.

A pesar de conseguir un punto con un rival complicado, se deberá analizar el desempeño del cuadro purépecha ya que no se tuvo el nivel esperado, por lo que aún existen diversos aspectos que se tienen que mejorar.

“Nos quedamos con una sensación de que hay mucho por hacer y trabajar sin embargo sabíamos que el partido iba a ser así y fue muy parecido al de media semana en Morelia, entonces sabíamos que iba a ser complicado, uno no planifica para que empates o ganes el partido en los últimos minutos del partido pero somos conscientes de que Cruz Azul fue mejor durante todo el partido por lo que debemos mejorar nuestro futbol para seguir proponiendo y aspirar a ganar partidos”.

Así mismo el timonel Monarca expresó que las circunstancias que vivió el equipo se complicaron durante el desarrollo de los 90 minutos ya que Millar salió lesionado, a lo cual se le sumo la expulsión de Achillier, la cual desde su perspectiva no fue justa por lo que será una jugada que se deba analizar, incluso por la Comisión Disciplinaria.

“No puedo estar con un buen sabor de boca después de lo que pasó, que se lastime un jugador siempre duele, también que te expulsen a alguien que yo creo que no es justa la expulsión porque ya vi el video, ya analizamos la jugada y me parece que no es para expulsión, esto es cuestión de análisis para la misma comisión porque insisto no veo que se una falta de expulsión, sin embargo las circunstancias son esas y nos vamos contentos porque sumar después de un partido tan complicado y con tantas adversidades sabe bien”.

En el caso del chileno Rodrigo Millar, se deberá esperar para conocer la gravedad de su lesión, la cual de primera instancia fue alarmante debido a la velocidad con la que su tobillo se inflamó.

“Habrá que valorarlo, si nos asustamos porque la inflamación fue inmediata, recibió el golpe y 30 segundo después ya tenía el tobillo así, entonces hay que valorarlo y saber como está, lo malo es que tenemos partido a media semana”.