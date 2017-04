¿Achilier o Lozano? ¿Qué ausencia duele más?

Google Plus

Sin duda para Pachuca el ‘Chuky’ Lozano se ha convertido en una pieza clave a la ofensiva, trayendo esa irreverencia de ataque para desquiciar a las defensas rivales; pero Monarcas ha encontrado en Achilier el carácter para comandar una defensa que sufría mucho. Desgraciadamente para ambos, ninguno de los dos estará en la cancha este miércoles.

La pregunta clave es ¿qué ausencia pesará más?, ¿la ofensiva del ‘Tuzo’ sufrirá sin Lozano en la cancha o será Monarcas el que termine resintiendo la pérdida de su capitán?

Según la cédula arbitral reportada por la Liga MX, Gabriel Eduardo Achilier Zurita es culpable de “conducta violenta”, luego de brincar cerca del ‘Chaco’ Giménez, lo que el silbante Erick Yair Miranda tradujo como una intentona de pisar al celeste y por tanto expulsión.

Por su parte Lozano se barrió a media cancha por detrás de la humanidad de Diego de Buen, lo que de inmediato el silbante Adonai Escobedo marcó como falta, pero con de Buen en el suelo el ‘Chuky’ le soltó un ligero punterazo al de Santos, que al igual que con Achilier se consideró como una agresión directa y expulsión.

Para Diego Alonso, la intermitencia de Pachuca pasa por un tema de falta de contundencia a la hora de estar frente al marco, en este rublo Franco Jara se ostenta como el artillero por excelencia del cuadro de Hidalgo, pero Hirving Lozano es el segundo mejor anotador, de hecho en cuanto efectividad es mejor el ‘Chuky’, pues mientras Jara necesita tres intentos para marcar, Lozano tiene una y la mete.

Achilier no puede ser juzgado en los mismos parámetros ofensivos que Lozano, pues el ecuatoriano juega para la defensiva purépecha, no obstante, ‘Achi’ ya ha aportado un tanto de los once que lleva Monarcas, empatando con los ofensivos Polo y Sansores en número de goles; además, es pieza clave para los remates aéreos desde los tiros de esquina.

Los tres goles del ‘Chuky’ se marcaron en la goleada de Pachuca a León, donde se despechó con la cuchara grande marcando un triplete en la cancha de la ‘Fiera’. Pero luego de despecharse con los ‘panzas verdes’ se le mojó la pólvora al delante ‘tuzo’.

Achilier lleva en su haber dos goles, desgraciadamente para su causa uno en puerta propia. El autogol lo marcó ante Jaguares, empatando el marcador, pero afortunadamente Rudíaz le dio la vuelta de nuevo ante los de la selva; el gol purépecha lo marcó ante Toluca, donde terminaron cayendo 1-2.

En promedio, Achilier corre 7.9 km. por partido, logrando recuperar 362 balones para los michoacanos en los ocho juegos que ha tenido; mientras que Lozano corre en promedio 6.8 km. que se traducen en apenas 14 remates de los cuales sólo tres llevaron dirección directa a portería y terminaron en gol.

Del cien por ciento de pases que lanza Gabriel el 72% llega a los pies de sus compañeros, mientras que Hirving conecta 1% más de pases a sus compañeros; pero este porcentaje se da porque el ecuatoriano lo ha intentado más logrando completar 233 pases con 91 fallos por 213 y 81 errores de Lozano.

En cuanto a tranquilidad en el campo, Lozano pierde la cabeza constantemente, es el segundo jugador de Pachuca con más faltas cometidas, 25, y el único que han expulsado hasta el momento.

El ‘Gabo’ en cambio acumula apenas 14 faltas en una posición donde los silbatazos están a la orden del día, previo a la roja sólo vio el cartón amarillo tres veces, dos menos que el ‘Chuky’, por lo que pensar en la expulsión hace dudar un poco del criterio, quizá rigorista, del silbante.

Como capitán de Monarcas Achilier le ha brindado el carácter y motivación al cuadro para salir delante de la racha negativa que ha tenido. Lozano por su parte ha comprometido en ocasiones al equipo, realizando faltas que ocasionan peligro en su propia puerta.

Si en el pasado torneo Raúl Ruidiaz fue la incorporación del torneo para Monarcas, la voz de mando de Achilier, su calidad como ser humano y como futbolista lo convertirá posiblemente en el mejor jugador que llegó este torneo para Morelia, además de un jugador muy completo ofensiva, defensiva y humanamente.

Lozano sin duda tiene la oportunidad de brillar en la historia del futbol, pero todavía le falta madurar humana y futbolísticamente, sus cero asistencias en el torneo y sus apenas tres goles dan muestras del egoísmo que tiene para jugar en equipo. Humanamente dio muestras también de su poca madurez, precisamente en el pasado juego contra Monarcas, donde goleando a los michoacanos que jugaban con uno menos fue a meterse con la afición de Morelia y tuvo que venir Erick Aguirre para hacerle notar su fallo.

Desgraciadamente para Monarcas, en este cara a cara salió perdiendo al ganar el duelo, pues le pesará más al ‘Comandante’ Roberto Hernández la ausencia de Gabriel que a Diego Alonso la del ‘Chuky’, sobre todo recordando que Pachuca tendrá a Franco Jara en la cancha, mientras que Monarcas volvería a aquella alineación del pasado 2016.

El carácter explosivo de Lozano es un gran detonante en la búsqueda del gol, pero puede ser un arma de dos filos para su propio equipo; mientras que perder el equilibrio y el empuje de Achilier en la cancha puede ser muy doloroso para un equipo que se juega la permanencia.