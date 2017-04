Partido Pachuca vs Monarcas Morelia en vivo ahora en Liga MX 2017 (0-0)

Google Plus

La sede del partido Pachuca vs Monarcas Morelia en vivo será el Estadio Hidalgo donde los Tuzos cuentan con una buena racha ya que no han perdido desde el Apertura 2015 y en este Clausura 2017 no han recibido gol en su casa.

Pachuca vs Monarcas Morelia en vivo

La última vez que estos equipos se vieron la cara fue en el Apertura 2016 con el Estadio Morelos como escenario donde Pachuca dio un golpe de autoridad y se impuso a los rojiamarillos 5-1.

Atentos en el Pachuca vs Monarcas Morelia a: Jefferson Cuero. Este atacante de Monarcas muestra gran desequilibrio gracias a su gran velocidad por las bandas, con lo que aprovechan para surtir de balones a sus compañeros.

Atentos en el Pachuca vs Monarcas Morelia a: Jonathan Urretavizcaya. Forma parte de la gran ofensiva de la escuadra dirigida por Diego Alonso. Ya que a pesar de la ausencia de Lozano; Urretavizcaya junto con Jara tendrán la responsabilidad de continuar con la racha positiva en casa.

En el partido de la Jornada 13 Monarcas rescató un punto importante al anotar el gol del empate en los últimos minutos del encuentro frente a Cruz Azul con lo que escaló una posición en la tabla porcentual.

En el último juego de los Tuzos no lograron sumar ya que cayeron ante Santos en la casa de los Laguneros por lo que a este encuentro llegan en busca de un resultado favorable.

Pachuca sigue con un buen paso en este torneo al tener a una de las ofensivas más peligrosas del futbol mexicano, con 3 atacantes que se han acoplado al estilo de juego de su estratega.

Monarcas sigue en la lucha por la permanencia en Primera División por lo que buscará sacar los 3 puntos de una cancha difícil para así sumar en la tabla porcentual.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL México! Bienvenidos a la retransmisión del partido Pachuca vs Morelia en vivo, correspondiente a Jornada 10 del Clausura 2017 de la Liga Bancomer MX. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Hidalgo, el 12 de abril a partir de las 21:06 horas.