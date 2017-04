Google Plus

Previa Monarcas Morelia - León: repercusiones importantes al perdedor

Con el clímax de la temporada cada vez más cerca, dos equipos que no han tenido un paso regular en la campaña chocan en un intento por, a su manera, sacar adelante la situación para cada institución. Monarcas Morelia con ligeras mejores esperanzas de trascender este semestre, pero León mostró una cara diferente ante Veracruz en casa y un tanto en la visita a Tuxtla Gutiérrez, por lo que el duelo podría no ser un trámite para los que salgan como locales.

El morbo del descenso toma su debida parte en el interés sobre este juego, pero no debemos olvidar que los esmeraldas siguen buscando un regreso que entraría en calidad de proeza, que, en gran medida, depende de lo que pueda conseguir en la cancha del Estadio Morelos.

Aprovechar para seguir al margen:

Monarcas hoy se encuentra en un puesto considerablemente mejor a cómo inició el semestre en la tabla de cocientes, no obstante, no se puede decir del todo que sea por una campaña excepcional, un tanto va más en función de lo que los rivales han dejado de hacer, lo que debe aprovechar de cualquier forma; su posición respecto a Veracruz, Chiapas y los demás involucrados, permite esperar una combinación de resultados que ayude a arrimarse más rumbo a la salvación, aunque sin olvidar que siguen a un punto del fondo.

Lo de ‘El equipo de la Fuerza’ en el Morelos no ha sido espectacular, pues de 6 juegos han sacado 2 victorias, 2 derrotas y 2 empates, pero la meta es clara, conseguir una victoria de la forma en que sea posible. Es menester para no ceder el terreno conseguido con complicaciones, aparte de la remota esperanza para entrar a los 8 mejores si la suerte les sonríe a estas alturas de la competencia, por lo que ganar se hace imprescindible, considerando que siguen dependiendo de ellos mismos en este momento.

Rescatar el orgullo:

El camino para León no ha sido algo para destacar hasta el momento; llegó a estar en la última plaza de la tabla, con sus mejores tiempos quedados en añoranza, sin embargo, tras pegarle a Tigres y Veracruz, junto a su empate frente a Jaguares, en función de la irregularidad en nuestro balompié, ha podido remontar plazas, que, insistiendo en lo antes mencionado, nos da como resultado a una ‘Fiera’ matemáticamente aun no eliminada de aspiraciones al título, pero si desea esa remontada a los planes importantes, hay que ganar todo lo que viene por delante, esperando alcanzar los puestos cercanos al último boleto de la fiesta grande, difícil, pero en esta Liga todo se puede.

Los resultados en las salidas no han sido malos de forma general para los de Javier Torrente, cifrados como unos visitantes decentes, a sabiendas de lo poco que ha hecho pesar ‘La Monarquía’ su inmueble. El objetivo entonces es ir por ese triunfo que ayude a generar sueños de título y de no ser así, estarían condenados a cerrar la temporada sin más que por compromiso.

Jugadores a seguir:

Raúl Ruidíaz: No está teniendo la misma efectividad que en el Apertura 2016, a la par de todo el equipo, pero ha demostrado que ese olfato de goleador no se pierde y es capaz de salir con una jugada individual que ponga de nuevo en órbita a los dirigidos por Roberto Hernández, sin importar que el partido no luciera para ellos, por lo que es interesante seguirlo en un duelo que puede definir cuestiones importantes para la institución purépecha, pues ya con algunas falencias en la zona baja siendo pulidas, la labor de los atacantes toma un grado de interés mayor.

Elías Hernández: Por momentos apagado, no siempre con el mismo brillo, mas nadie puede negar que es un futbolista con potencial de desborde y desequilibrio, que ha ayudado en momentos importantes al combinado leonés. Su actuación toma relevancia en vista no solo de lo que puede aportar con anotaciones, sino que puede ser la máxima fuente de conexión hacia Mauro Boselli, el goleador del grupo. Ante los escualos fue un elemento importante y si este felino apagado quiere sacar puntos de Morelia, mucho importa lo que él haga.

Posibles alineaciones:

Monarcas Morelia:

León: