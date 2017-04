Jorge Zárate: “Nos faltan tres finales que debemos enfrentar con seriedad”

(Foto: Fredy Gómez | VAVEL México)

Jorge Zárate, jugador de Monarcas Morelia, indicó que a pesar de la derrota sufrida el pasado fin de semana ante León, el equipo sigue con los brazos en altos para tener un buen cierre de torneo y lograr el objetivo principal planteado desde el inicio de la temporada: la permanencia en Primera División.

“Yo creo que a falta de 3 fechas tener 2 visitas es complicado pero el equipo sigue teniendo fe, si el equipo sigue mostrando la actitud que se tuvo en el segundo tiempo yo creo que vamos a estar salvados, ya estaríamos del otro lado pero bueno tenemos que darle vuelta a la pagina, esto duelo y sabíamos que teníamos que sacar 3 puntos, tenemos una final la próxima semana y otra el sábado contra Necaxa".

Así mismo el mediocampista aseguró que los resultados de sus rivales directos en la tabla de porcentaje ayudaron para no caer en el fondo de ésta sin embargo también se dejo ir la oportunidad de sumar mayor cantidad de puntos y lograr lo más pronto posible la salvación.

Por esta razón puntualizó que se debe dejar atrás el resultado ante La Fiera para comenzar a pensar en los compromisos de esta semana en donde nuevamente se tendrá gran actividad ya que el próximo miércoles jugarán la final de la Copa Mx para posteriormente medirse ante Necaxa en la Jornada 15.

“A veces te da un poco más de coraje esa parte porque si tu hubieras sumado, que el hubiera no existe, estaríamos ya con un colchón de 2 juegos pero bueno hay que fijarnos ya en lo que tenemos, en la realidad y hay que trabajar, ya dar vuelta a la página y trabajar para la final que no era nuestra prioridad pero ahí estamos y debemos jugarlo porque a quién no le gusta ser campeón”.

A pesar de este resultado, la escuadra michoacana se encuentra bien anímicamente, pero deberán trabajar para no cometer errores similares y volver a contar con una defensa sólida.

“Estamos bien es obvio que una derrota después de tiempo sin perder le pesa al equipo y peor porque era en casa. Teníamos un orden, erramos de las mejores defensas, hoy nos hacen 2 goles, es difícil pero nos tenemos que reponer, no tenemos de otra, nos quedan 3 finales en las próximas semanas y tenemos que ir por eso”.