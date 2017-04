Necaxa vs Monarcas en vivo online en Liga Mx 2017 (0-0)

(Foto: Vavel México)

Necaxa vs Monarcas en vivo

El arquero de Necaxa, Marcelo Barovero, declaró que su equipo saldrá a buscar la victoria en los partidos que restan del torneo, para asimismo llegar más tranquilos al proximo torneo Apertura 2017: “Nosotros somos los principales de la situación, del bajo rendimiento en este Clausura 2017, trataremos de mejorarlo, los últimos tres partidos los jugaremos de manera intensa y buscando sumar la mayor cantidad de puntos posibles”.

El Estadio Victoria donde se llevará a cabo el encuentro del día de hoy cuenta con una capacidad de 23, 898 espectadores. El estadio se inauguró con un partido contra Pachuca el cual sería el primer juego de 1ª división en la historia de Aguascalientes, un 9 de Marzo del 2002.

Por su parte, el defensa ecuatoriano Gabriel Achilier, es uno de los jugadores a seguir en el conjunto ‘rojiamarillo’ pues se ha convertido en un jugador muy importante para la defensiva de Morelia al contar con un gran liderazgo.

El jugador Edson Puch, será pieza clave para el conjunto de Necaxa, al ser el goleador del plantel con cuatro goles. El delantero chileno anotó el gol que le dio la victoria a su equipo en el ultimo partido correspondiente a la jornada 14 ante Veracruz, uno de los clubes con serios problemas de descenso.

Necaxa vs Monarcas 2017

El director tecnico de la monarquía, Roberto Hernández, declaró su equipo irá a buscar los tres puntos al Estadio Victoria: "Necesitamos hacer un buen partido y redoblar el esfuerzo y así tenemos que ir a jugar a Aguascalientes. Nos quedan tres paridos valiosísimos e importantísimos donde trataremos de sacar la mayor cantidad de puntos posibles, empezando por Necaxa”.

Alfonso Sosa, entrenador de Necaxa, esta conciente de la importancia de sumar puntos sobre todo en los partido restantes del Clausura 2017.

"En cada partido salimos a ganar, tenemos defectos y virtudes, pero siempre salimos a sumar de a tres. Siempre lo he dicho, nuestro objetivo es mantener la categoría, para conseguirlo hay que ir sumando puntos. No nos angustiamos, la presión no es la misma a la que tiene Veracruz o Morelia".

Resultado partido Necaxa vs Monarcas online

Ambos equipos se han enfrentado un total de 59 veces con números muy parejos puesto que la monarquía cuenta con 19 partidos ganados y 18 perdidos, mientras que Necaxa tiene 18 ganados y 19 perdidos, así como 22 juegos empatados en ambas partes.

El ultimo partido de los michoacanos como visitante fue en la jornada 10 la cual quedó pendiente debido a la huelga de árbitros que impidió se llevara a cabo en la fecha correspondida. El partido se llevó a cabo el 12 de Abril ante Pachuca con empate a cero.

El conjunto de Monarcas Morelia suma un total de 18 puntos en la tabla general posicionándolo en lugar numero 10. Con dicho números, la monarquía podría colarse a liguilla en caso de sumar en los últimos tres partidos restantes los cuales serán jugadas como finales debido a los problemas de descenso por los que atraviesa el equipo.

Liga Mx en vivo

El ultimo partido como local para ‘Los Rayos’ fue en la jornada 13 ante Tigres donde lograron rescatar un empate después de que el equipo visitante anotara el primer gol al minuto 15 y donde Gonzales anotaría el gol del empate al 41’.

Actualmente, el conjunto de Necaxa se encuentra en la decimo sexta posición en la tabla general con un total de 14 puntos, situación que los pone en serios problemas en cuanto al tema del descenso para el siguiente torneo.

Minuto a minuto del partido Necaxa vs Monarcas en vivo

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Necaxa vs Monarcas en vivo, correspondiente a la 15ª jornada del Clausura 2017 de la Liga Bancomer MX. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Victoria a partir de las 21:00 horas.