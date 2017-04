Números positivos para las Fuerzas Básicas de Monarcas Morelia

Google Plus

(Foto Monarcas Morelia)

El fin de semana significó noticias importantes para las divisiones inferiores de Monarcas Morelia, quienes salieron sin resultados negativos:

La categoría sub 20 salió con un empate ante Necaxa en el duelo respectivo a la jornada 15 del Clausura 2017, luego de ir abajo en el marcador 2 a 0 con anotaciones de Edson Chávez y Edyairth Ortega a los minutos 39 y 69, los michoacanos lograron poner el empate en la tarima gracias al doblete de Francisco Pérez al 79’ y 85’, con lo que aseguraron su permanencia entre los tres primeros de la tabla con 25 puntos.

Por parte de los sub 17, llegó una victoria de 2-1 gracias a una actuación destacada de Diego López, quien se hizo presente a los minutos 24 y 44 de acción. Pese a haber obtenido el empate momentáneo por conducto de César Aguirre al 28’, los ‘Rayos’ tuvieron que conformarse con la derrota como locales ante ‘El Equipo de la Fuerza’, que ascendió al primer lugar de la competencia con 37 unidades cosechadas.

Quienes no tuvieron actividad este fin de semana fueron los sub 15, quienes no han tenido la participación más regular luego de sumar 13 dianas en las 13 fechas que han tenido de disputa, sin embargo, esta semana descansaron y con 2 juegos pendientes tienen la posibilidad de remontar plazas.

Mientras que la noticia más positiva se la llevaron los de la Segunda División, quienes siguen buscando la proeza de llegar a la final una vez más. En esta ocasión derrotaron a su similar de Chivas por 2 a 0 con las anotaciones de Fernando Ortiz sobre el final de la primera parte, producto de una pena máxima y Galván con un contra ataque para poner cifras definitivas, sumar el punto extra y colocarse en pelea por liderar el Grupo 1 de la competencia.