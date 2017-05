Sebastián Sosa: "El triunfo llegó en el momento justo"

Google Plus

(Foto: Fredy Gómez | VAVEL México)

Sebastián Sosa, portero de Monarcas Morelia, vivió un debut de ensueño después de mantener el marco en cero y lograr el triunfo, que según sus propias palabras "llegó en el momento justo", ya que de ese resultado dependía su permanencia en Primera División.

"Llega el triunfo en el momento justo, creo que llegar a la última fecha y depender de nosotros mismos creo que este equipo se lo merece, porque fue una victoria muy contundente que nos deja con el autoestima muy alto y con mucha confianza para la última fecha".

Manejar el nerviosismo ha sido una de las tareas más difíciles en el Equipo de la Fuerza, sin embargo, el trabajo diario es la clave para dar pasos firmes en cada uno de los encuentros disputados: "Uno trata de basarse en el trabajo diario, en lo que viene haciendo durante tantos años en el futbol y lo que hace el equipo, ya que semana a semana ha sido difícil enfrentar el camino para evitar el descenso, pero ya nos falta solo un escalón más. Tenemos que hacer nuestra mejor semana para llegar al fin de semana y dar un buen partido".

Además, el cancerbero uruguayo se mostró agradecido por el gran apoyo que ha tenido por parte de la afición rojiamarilla, ya que, desde su llegada, le han mostrado su respaldo incondicional: "Estoy muy agradecido, lo he manifestado siempre, porque desde el primer día que llegué me han dado mucho cariño, después de que he ido demostrando el cariño del club ha sido recíproco".

La última fecha será complicada, pero Sosa no duda en que Monarcas tiene los elementos suficientes para sacar el resultado que les permita la permanencia en el máximo circuito: "Va ser difícil como lo ha sido todo el camino, pero trataremos de preparar la mejor semana de nuestras vidas para tratar de llegar de la mejor manera".

"Tenemos que salvarnos porque es un buen grupo y hemos trabajado para dejar al equipo en primera, siempre trabajamos, cada rival es diferente, tuvimos un partido donde marcamos la diferencia con los goles, mantener el arco en cero fue importante", finalizó.