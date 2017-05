Ruidíaz en busca del bicampeonato de goleo

(Foto: Fredy Gómez - VAVEL México)

El delantero de Monarcas Morelia, Raúl Ruidíaz anotó un hat-trick en el partido ante Pumas lo cual lo posicionó entre los primeros lugares de la tabla de goleo de la Liga Mx.

Ruidíaz se encargo de darle la victoria al equipo michoacano demostrando su gran habilidad y poniendo en alto a Perú junto con su compañero Andy Polo, pues ambos fueron los autores de los cuatro goles de esa noche. Una noche de ensueño para los aficionados michoacanos quienes se dieron cita en el Estadio Morelos para apoyar a su equipo en un juego donde era vital ganar.

El peruano comparte el primer lugar de goleadores del Clausura 2017 de la Liga Mx junto a cuatro jugadores más en los que se encuentra Avilés Hurtado (TIJ), Matías Alustiza (ATL), Oribe Peralta (Ame) y Nicolás Castillo (UNAM), en donde todos cuentan con ocho goles.

Cabe recordar que el torneo pasado Ruidíaz fue campeón de goleo junto con Dayro Moreno, en ese entonces delantero de Tijuana, ambos con 11 goles. Esto lo convirtió en el primer goleador de la historia del equipo michoacano.

Raúl Ruidíaz llegó a México sin muchas expectativas puesto que los peruanos no son muy conocidos en esta Liga. Sin embargo, Monarcas Morelia apostó por el delantero para reforzar el plantel en el Apertura 2016, y no se equivocaron, pues el peruano no solo se ganó el titulo de goleo en su primer torneo, si no que además se ganó a la afición ‘rojiamarilla’.

Ruidíaz tiene la oportunidad de hacer historia con el equipo purépecha pues en caso de anotar gol en el próximo juego ante Monterrey, podría coronarse bicampeón de la Liga Mx.

Sin duda alguna, el buscar el bicampeonato de goleo será una gran motivación para el peruano en cuanto a lo personal, lo cual podría aprovechar para matar dos pájaros de un tiro y ayudar a su equipo en la lucha por el no descenso.