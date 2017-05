Diego Valdés: “Me quiero quedar, es una institución que me ha dado mucho”

(Foto: Diana Vega | VAVEL México)

Diego Valdés, jugador de Monarcas Morelia, aseguró que desea permanecer en el equipo rojiamarillo al concluir el torneo ya que su contrato aún está vigente y la experiencia que ha vivido con el club le ha dejado grandes enseñanzas, ya que está no es la primera vez que lucha por conservar la categoría.

“Me quiero quedar, es una institución que me ha dado mucho, quiero regresar todo lo que me han dado, todavía me quedan años de contrato”.

“En Chile me tocó pelear el descenso, antes de llegar me platicaron la situación de Monarcas donde iba a más de 12 puntos separados pero tomé la decisión de enfrentar esta batalla, ahora tengo una experiencia que pocos jugadores lo tienen y deja grandes enseñanzas”.

Así mismo especificó que la última jornada del torneo regular será muy complicada debido a la gran calidad del rival, sin embargo se han preparado durante la semana para llegar con el máximo nivel.

“Se vive bien, era una semana complicada, sabíamos que dependía de nosotros ganar sí o sí como se hizo y ahora trabajamos mejor para enfrentarnos a un equipo fuerte como Monterrey y esperar que nos vaya bien, sacar un resultado para que esta institución quede en primera como todos quieren”.

“Monterrey es un equipo que de local se hace muy fuerte, debemos estar concentrados, con la tranquilidad que tuvimos contra Pumas, sabíamos que en cualquier momento podíamos anotar y no nos desesperamos, así es como debemos jugar los siguientes 90 minutos”.

Para el chileno la afición ha sido una pieza fundamental ya que han demostrado su apoyo en cada uno de los encuentros disputados, demostrando que deben permanecer en la Primera División.

“Nosotros vemos que los aficionados de los otros clubes también desean que su equipo permanezca, pero lo que pasó en Chiapas la jornada pasada donde la afición piensa que se ha terminado el partido, no nos ha pasado porque nuestra afición nos apoya mucho, todos los partidos los jugamos con estadio lleno y eso es muy valioso”.

“Se ha demostrado que este equipo necesita quedarse en primera por la manera en que juega, veníamos de no poder ganar, pero siempre estuvimos convencidos que lo íbamos a sacar adelante así que no queda más que decirle a la gente que vamos a dejar todo en la cancha”.

Por último expresó que a pesar de no haber aportado con goles en este torneo buscará dar el 100% para colaborar de cualquier forma posible para que el Equipo de la Fuerza logre un resultado favorable.

“Creo que me gustaría jugar y sacar adelante el triunfo para así lograr la permanencia, para mí es muy importante entregarme al máximo; sé que en este torneo no me ha tocado marcar como fue en el anterior pero trato de entrenar al máximo y aportar de cualquier forma”.