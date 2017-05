Roberto Hernández: "Estoy muy orgulloso de mi equipo"

Google Plus

(Foto: Sebastían Espino | VAVEL México)

Luego de la victoria obtenida en los minutos finales del encuentro ante Monterrey en la jornada 17 del Clausura 2017, el estratega de Monarcas Morelia, Roberto Hernández, aseguró sentirse satisfecho por el trabajo de sus jugadores en el terreno de juego, debido a que gracias a eso obtuvieron su estancia en Primera División sin depender de lo que hiciera Jaguares de Chiapas:

“Afortunadamente se da el resultado, no era fácil y los muchachos lo hicieron, nos alcanzó para lo demás que yo decía que nos llegaría por añadidura. Hemos logrado la permanencia por méritos propios, no por haber esperado otros resultados, que al final no se dieron las cosas que necesitábamos, estoy muy orgulloso de mi equipo y del trabajo que realizaron”, explicó.

Al margen de lo anterior, se dijo agradecido por la manera en que se dieron las cosas, pues quedó de manifiesto una comunión entre los miembros que conforman a la institución ‘Rojiamarilla’, para afrontar cada problemática que se les presentó a lo largo del semestre. Posterior a lo anterior, mencionó ahora deben concentrarse de lleno en su oportunidad de pelear por el campeonato, comenzando por el compromiso de Liguilla frente a Xolos de Tijuana:

“Esos últimos minutos fueron exactamente igual a cómo sucedieron todas las cosas desde que tomamos este reto tan difícil, ajustamos en ofensiva y ese cambio tuvo que ver en el gol del triunfo y de la salvación, hoy se cerró una unión importante entre jugadores, afición y trabajadores, simplemente quiero agradecer a todos”.

“Siempre tuvimos en mente lograr este objetivo, nunca perdimos de vista a pesar de todo lo malo que se nos cruzó en el camino. Afortunadamente hoy el futbol es así y tenemos que gozar lo que logramos, pero mañana a pensar en la Liguilla, porque así nos tocará pelear por el título del torneo”, finalizó el Director Técnico del ‘Equipo de la Fuerza’.