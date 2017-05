Resultados negativos para las Fuerzas Básicas esta semana

Google Plus

(Foto: Monarcas Morelia)

A la par del equipo principal, las categorías sub 17 y sub 20 de Monarcas Morelia culminaron su participación en la temporada regular dentro del Clausura 2017, los de Segunda División buscaban su pase a la siguiente etapa y los sub 15 buscaban mejorar la actuación que han tenido hasta el momento.

Los sub 20 fueron goleados por 4 a 0 por su similar de Monterrey, con un triplete de Marco Bueno y una diana de Ángel López en un encuentro que tuvo lugar en las instalaciones del Barrial, con lo que quedaron en tercer puesto al margen de 28 unidades sumadas y se encuentran pensando de cara al duelo de Cuartos de Final, en donde se medirán a Necaxa.

Mientras que por los sub 17 no hubo mejor suerte, ya que cayeron 2-1 en las inmediaciones del Cerrito, dejándolos en la quinta plaza con 38 puntos cosechados, con el siguiente compromiso que sería frente a los propios regiomontanos de nueva cuenta. El gol que le había dado el empate de forma parcial a los ‘Rojiamarillos’ fue de Venxcel Padilla al minuto 48.

Con apariciones de Fernando Ortiz y César Escobedo, el equipo michoacano de Segunda División consiguió la victoria de 2 a 0 en su visita al Territorio Santos Modelo frente a Santos Laguna, sin embargo, este resultado le significo la despedida del torneo para los pupilos de Rafael Bautista, que quedaron eliminados de la Liguilla por un gol de diferencia, imposibilitados de repetir el pase a la final como en la edición pasada.

Para cerrar de manera negativa una jornada con una baja considerable en resultados, la categoría sub 15 cayó frente a Chivas de Guadalajara por 2-0, en el cotejo que se disputó en la cancha del Tecnológico de Monterrey, Campus Morelia, ante lo cual los juveniles morelianos siguen en la octava posición del Grupo 2 con 13 unidades en 16 fechas.