Previa Monarcas Moelia - Xolos de Tijuana: morbo entre Superlíder y Caballo Negro

Transcurridas ya todas las fechas del torneo Clausura 2017 de la Liga Bancomer MX, llega el momento del reinicio; sin importar lo hecho antes, a partir de ahora es una nueva competencia, que ganará el que mejor haga las cosas de aquí en adelante.

Una de las cosas que se deben tomar en cuenta a estas alturas es el morbo, que tiene su debida relevancia por las posiciones que ocupan tanto Xolos de Tijuana, como Monarcas Morelia. Ambos asumen el papel del superlíder, que suele carece en el momento serio y el “Caballo Negro”; ese que lega de forma discreta y llega a conseguir cosas importantes en la Liguilla.

¿Existe alguna presión? Desde luego, pero luce cargada completamente para el que parte como favorito. ¿Influye lo ocurrido en el último duelo que sostuvieron? No del todo, pues eso se dio en la primera fecha y ha habido evoluciones de las dos partes, así que el pronóstico se antoja complicado.

Nada que perder:

Fue valerosa la manera en que los michoacanos salvaron la categoría el pasado fin de semana, con un triunfo que además les dio la oportunidad d de estar en esta instancia y vienen con el ánimo por las nubes gracias a los resultados recientes.

Los ‘Rojiamarillos’ se presentan a raíz de una campaña no del todo brillante, sufriendo en buena parte por estar en el fondo de la tabla porcentual, sin embargo, supieron cerrar adecuadamente y aprovechar la irregularidad de la justa para culminar entre los 8 primeros.

Pese a que los números no dan pie a ver a ‘La Monarquía’ como un local peligroso, estos tienen posibilidades latentes de sacar el resultado a favor en consecuencia de la inercia positiva que arrastran desde le goleada de 4-0 sobre Pumas. Otro argumento a favor es la tensión; hablamos de un equipo que la mitad del semestre se sintió en el Ascenso MX; pelear por el título es extra, una sensación no prevista ni para el equipo ni para los aficionados, es decir que no tienen nada para perder, solo salir a jugar e intentar dar la sorpresa.

A romper la “maldición”:

La maldición del superlíder es un estigma creado por la forma en que el puntero de la competencia suele caer a manos del que presumiblemente no debería meterlo en predicamentos, pero haciendo gala del contexto de la competencia nacional, termina quedando eliminado con una cara distinta a la que se mostró a lo largo del camino.

Respecto a sus credenciales, es justo destacar que han hecho bien las cosas hasta el momento, pero no han sido perfectos; con 31 puntos son el cabeza de tabla con el menos puntaje en años, teniendo sus debidos altibajos en el transcurso del certamen, no obstante, con la fortuna de que todos los en algún momento ubicados dentro de la pate alta cayeron en una recha negativa, por lo que su puesto es basado en lo que otros hicieron, pero a la vez tiene un mérito importante.

Como se mencionó antes, la presión le juega en contra a los dirigidos por Miguel Herrera debido al momento del adversario y por el saberse predilecto en la situación. Pese a lo anterior, el objetivo pueden simplificarlo, pues basta con salir con vida del Estadio Morelos para manejar el juego en casa.

Jugadores a seguir:

Raúl Ruidíaz: Una de las claves para que Morelia siga teniendo equipo en Primea División fue en gran medida por lo que hizo el atacante peruano, mismo por quien hoy están también en esta previa. Aunque sería injusto demeritar lo hecho por otros como Sosa, Achilier y demás, es menester reconocer se encuentra enchufado.

Una gran parte de estos últimos meses se le complicó, mas ahora retomó el ritmo, ya es el prime bicampeón de goleo en la historia de la institución moreliana y es el arma principal para seguir trascendiendo, por lo que es necesario seguirlo.

Avilés Hutado: ¡Es un duelo de goleadores! Si bien el ‘Blanquirojo’ pudo escaparse en las fechas definitivas, el trabajo de Hurtado también es destacable en una ofensiva que le permitió al ‘Xolaje’ no extrañar al anterior campeón rompe redes Dayro Moeno, pues se complementó con Caraglio que también estuvo cercano a lo más alto de la lista individual.

Se enfrentan contra una zaga famosa por la complejidad que representa, por lo que resulta vital para su escuadra lo que pueda hacer en combinación con los otros ofensores que tienen en el once inicial.

Posibles alineaciones:

Monarcas Morelia

Xolos de Tijuana