Roberto Hernández levanta la mano para continuar como estratega rojiamarillo

(Foto: Monarcas Morelia)

El director técnico de Monarcas Morelia, Roberto Hernández, aseguró que después de concluir el torneo, buscará seguir como estratega de la escuadra michoacana, ya que los resultados durante este tiempo fueron favorables.

“Si, sigo candidateándome para seguir al frente de este equipo, en la semana tengo cita para hablar de lo que sigue, de los que se busca, pero hoy creo que los números y lo hecho avalan el seguir pidiendo la continuidad”.

“Siempre he estado a la disposición del club, siempre lo he hecho con cariño y esfuerzo, hoy creo que tenemos los argumentos necesarios para seguir al frente del equipo”.

Actualmente será momento de comenzar a analizar la situación contractual de cada uno de los jugadores para iniciar la pretemporada de manera correcta, por lo que aquellos casos en los que vence contrato o préstamo se solucionarán en los próximos días.

Además en el caso de Raúl Ruidíaz afirmó que la intención es que permanezca en el club por lo que su contrato sigue vigente.

“Tenemos que comenzar a planear la situación, hoy por hoy tenemos al 60% del plantel amarrado, pues tienen contrato, el otro 40% está a préstamo o termina contrato, de ese porcentaje habrá que estudiar. Además hay que tener en cuenta que esos jugadores dependen lo que los clubes de origen deseen hacer con ellos. La idea es mantener una buena base, para empezar de buena manera el siguiente torneo”.

“Claro que sí, voy a pelear para que nuestro goleador se quede, es una garantía, pero también hay que ayudar a que Raúl siga con la misma idea y convicción de ayudarnos”.

Así mismo los jugadores que se encuentran en algún otro club a préstamo podrían regresar ya que cada uno de los pertenecientes al equipo purépecha tienen dicha posibilidad.

“Hoy por hoy todos los jugadores tienen la oportunidad de volver, hay muchos jugadores fuera y con gran calidad, hay que hacer un buen reporte, un buen análisis, para saber quiénes si tienen la posibilidad de regresar y principalmente lo que la Institución requiera”.

La manera en que culminaron el torneo, no dejó totalmente satisfecho al estratega michoacano ya que no se tuvo el funcionamiento adecuado, sin embargo la jugada en la que se anula el gol aún no conocen el motivo de la falta que se marcó. Pero la actuación realizada en general fue buena por lo que se espera sea mejor en el Apertura 2017 por lo que el objetivo será buscar el campeonato.

“La primera, no estoy del todo satisfecho con el funcionamiento en el último juego, Tijuana nos superó, sobre todo en la vuelta, sucedieron muchas cosas que nos perjudicaron, Raúl se lesionó, hicimos un cambio con Vilchis porque sufrió una lesión a los 5 minutos de haber entrado. Respecto a esa jugada no sabemos qué fue lo que marcó, reclamamos al cuarto árbitro y él me respondió que no sabía, con esa respuesta me dio impotencia y me desarmó para reclamar más”.

“Hay que seguir haciendo las cosas bien, de nuevo buscar los primeros puestos como antes y ahora con esa hambre de buscar un título, sería muy bonito ponerle una estrella más a ese escudo”.

Por último reiteró que hasta el momento no existe ningún movimiento oficial en el plantel, por lo que los rumores de la salida de Felipe Rodríguez y la permanencia de Sebastián Sosa únicamente son parte del “futbol de estufa”.

“Son meros rumores, hay algo bien claro, Felipe es gente de casa con mucha capacidad, es un gran portero y estoy seguro que será en un futuro arquero de Selección, además es nuestro y Sebastián no lo es, no depende de nosotros”.