Un negocio llamado Ruidíaz

Foto: Alfredo Gómez | VAVEL

Cada fin de torneo hay dos rumores contra los que siempre se tienen que pelear Monarcas, los de venta y las salidas de jugadores claves. Hoy vamos a hablar de los segundos diretes, específicamente, de la supuesta salida de Raúl Ruidíaz.

Con apenas un año en la Liga MX, el peruano ya cuenta con dos campeonatos de goleo, lo que lo lleva a ser un jugador muy cotizado en el mercado de piernas.

Pero estar bajo los reflectores no siempre es muy bueno, pues desde antes de acabar el torneo se comenzaron a mover los rumores sobre su posible salida de Morelia.

Lo primero que se movió fue su salida al Atlas, para salvarlos del descenso, falso; luego se habló de que iba a Monterrey por un supuesto arreglo por dejarse ganar el juego clave por la permanencia, falso; luego se dijo que Xolos lo compraría para sustituir a Avilés, pero incluso la salida de Hurtado es un mero rumor; Santos también fue dueño de Raúl por un tiempo, pues con él se pagaría una deuda millonaria de Azteca, pero también fue falso; se dijo que el 'Piojo' lo pidió también para su América, pero Herrera sigue siendo DT. De Xolos y al parecer no le agrada mucho el jugador.

El último “pretendiente” que le salió al peruano fue Cruz Azul, pero en esta historia en reiteradas ocasiones su representante afirmó que no tiene ni idea de dónde salió ese rumor, pues nadie ha tenido acercamiento ni con Monarcas ni con él para negociar.

Y es que las fechas entre el final del campeonato y el draft, son épocas de vacas gordas para algunos medios, pues con la promesa de que tienen información exclusiva de fuentes cercanas a gente relevante, año con año agrandan sus cuentas en épocas de rumores, algunos con investigaciones serias y trabajadas, otros más con invenciones despiadadas y faltas de ética.

El problema es que nadie sale a desmentir las posibilidades de su salida, pero cuando dan la cara no les creen, pareciera que el club, jugador y hasta el representante tuviera que salir cada día a desmentir el rumor.

Este ejemplo lo podemos ver incluso con el propio caso de Raúl, quien al final de la temporada confesó que estaba muy feliz en Morelia y quería seguir aquí, pero surgió el rumor de América, Atlas y Santos y la gente comenzó a cuestionarse.

Ante esos “chismes”, el propio Álvaro Dávila volvió a declarar que Ruidíaz se quedaba en Morelia, poniendo de moda la palabra “blindado”:

"Acabamos de firmar un contrato por cuatro años y nos vamos a sentar con él a ver qué está pensando, aunque yo ya lo hice antes de salir a Tijuana; él está feliz en Morelia y vamos a continuar con él. Blindado está con un contrato de cuatro años"

Noticia que no fue nueva, ya que desde enero estaba firmado ese contrato, pero que sirvió para acallar los rumores, hasta que salió la novedad de que Cruz Azul ya lo tenía pedido y dado, por lo que otra vez tuvieron que salir a apagar humos, en esta ocasión el representante de Raúl, David Pezua.

"No sé por qué inventan, no hay tratos con el Cruz Azul, el jugador pertenece al Morelia. Llegaré a México el domingo, y el lunes al mediodía estaré en Morelia, eso no significa que vaya a negociar algo con Raúl (Ruidíaz), puede que lleve a otros jugadores"

Pero "los que dicen saber" continuaron agrandando el rumor, a tal grado que Pezua tuvo que hablar por la noche con los medios peruanos, por la mañana de este día con ESPN y por la tarde de nuevo con medios andinos para que se pudieran medio acabar los dimes y diretes.

La verdad es que sí hay posibilidad de que Raúl salga del nido canario, pero sería muy remota, pues el andino disfruta vivir en Morelia y jugar en el club, además de que vive un momento de su carrera donde se pude dar el lujo de pensar en su motivación futbolística más que en el dinero, si sale de Morelia será a Europa, al menos por estos tiempos.

Pero la posibilidad de que se vaya existe, para ello el equipo que lo quiera deberá hacer una inversión monumental, pues según el portal tranfermarket el peruano tiene un valor de 2,6 millones de dolares, aproximadamente, además de los 10 millones que vale su cláusula de recesión, más el sueldo del jugador, estamos hablando de aproximadamente 15 millones de dólares.

Además, no sólo tienen que tener el dinero, también deben tener el visto bueno del jugador, el representante y sobre todo, de la directiva de Monarcas, por lo que tendría que ser una decisión entre tres partes.

Aunque a decir verdad, la inversión de 500 mil dólares que hizo Morelia por Ruidíaz podría ya dar frutos, al venderlo se podrían traer un ramillete de jugadores de la talla de Mauricio Pinilla, Jefferson Montero, Eduardo Vargas y Joao Rojas, quienes juntos apenas suman 10 millones, no obstante, el riesgo es alto, en un equipo que hizo sufrir tanto a su afición.

Además, para la carrera de Raúl, el riesgo también puede ser alto, al seguir consagrándose en Morelia los reflectores europeos pueden enfocarlo con más gusto, levantar a un equipo al borde de la muerte puede ser muy bueno para él.

Pero no poder levantar a un equipo al borde de la decadencia como Cruz Azul, puede ser contraproducente y vivir lo mismo que con la U de Chile, de donde tuvo que salir a probar suerte en Brasil luego de un mal torneo con los chilenos.

Así pues la posibilidad de la salida de Raúl está ahí, pero la estuvo el año pasado y la estará siempre, por lo que semestre a semestre lo colocarán en la órbita de infinidad de equipos, no obstante, hasta que la directiva de Monarcas o el jugador no de como oficial su venta, creer y compartir rumores o chismes simplemente ayudará a alimentar ese humo negro que molesta, confunde y los frustra a ustedes queridos lectores.