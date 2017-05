La “venta” de Monarcas, explicada por Gerard Piqué

Google Plus

Foto: Alfredo Gómez | VAVEL

Saludos amigos de VAVEL México, en especial a nuestros lectores de Monarcas, equipo en el que nos enfocaremos en esta ocasión; pues como ya lo hicimos hace un par de días, con la “venta” de Ruidíaz, hoy vamos a hablar de la famosa “venta” de Monarcas Morelia.

Hace un poco más de un año exactamente, ya hicimos una columna muy similar a esta, Monarcas: La venta de cada torneo, donde esbozábamos conjeturas y análisis lógicos sobre el porqué el equipo no saldría de ciudad, si usted gusta checarlo lo invito a dar clic sobre el nombre de la nota.

Lamentable o afortunadamente, para un servidor, este año más y más rumores han salido en torno de nuevo a la famosa adquisición, por lo que en esta ocasión explicaremos porqué surgen estos de acuerdo a los argumentos no sólo de este redactor, sino de uno de los que están llamados a ser históricos en el futbol español, Gerard Piqué.

En su cuenta de twitter, el jugador del Barcelona ha colocado seis puntos sobre el manejo que tuvo una supuesta noticia por los medios de comunicación, los cuales dicen lo siguiente:

Así como lo que sufre Piqué la prensa se ha, o nos hemos (si es que debería dar el caso), convertido en un negocio del morbo, pues se juegan con una doble condición de investigación, ya que así como existe el que dice conocer al representante del jugador fulano y le dijo que llegaba a tal equipo, existe quien en verdad lo conoce y sus contactos le adelantan la primicia.

Pero, existen también medios consagrados en el orbe del periodismo nacional cuyo simple nombre impone, pero sus políticas y formas de trabajo se han enmohecido de tal forma que su proyecto los ha llevado a tener como objetivo general dinero sin importar la veracidad o confianza que en ellos deposita el público.

Así, año con año, semestre a semestre, reporteros, diarios y miembros de la prensa, se ponen detrás de un teclado para llevarles a los lectores una dosis de morbo que encaje con una lógica que el mismo espectador crea, para hacer más vendible la noticia.

Otros más, los medios pequeños, desconocidos, infravalorados, tendemos a una de dos, alejarnos del amarillismo de los medios, intentando conservar un poco del prestigio periodístico que queda; o, parasitar en la noticia que da la vuelta a la web intentando sacar unos pocos likes de ello.

Así pues, como lo dice Piqué, la noticia termina siendo reproducida infinidad de veces, sin una sola verificación más que el poder de una imagen o la afirmación de alguien completamente desconocido, porque como periodistas no debemos revelar nuestras fuentes, no se debe traicionar esa confianza, es una regla, una enorme espada de Damocles que pende sobre nosotros.

Como consecuencia, semestre a semestre estamos condenados a escuchar una serie de rumores sobre venta de equipos, cambios de franquicias, venta o compra de jugadores, infinidad de rumores que seguimos comprando como pan caliente, algunos, desgraciadamente ciertos, pues terminan por hacer que nos arriesguemos a dar por válidos los otros.

El pasado rumor colocaba la franquicia de Morelia en San Luis, Durango y Tamaulipas; la supuesta información era validad por “gente muy importante al interior del club”, a tal grado que personal del mismo equipo e incluso jugadores comenzaron a pensar en qué pasaría con su trabajo.

La desestabilidad que creó dicho rumor al interior y a las afueras de un club que comenzaba a pelear por la permanencia fue tan preocupante que el mismo presidente del equipo tuvo que salir a dar la cara a los medios, pero hubo diarios que siguieron distribuyendo esa información a tal grado que por medio de sus redes sociales Monarcas tuvo que pedirles explicaciones, ante lo que respondieron sólo con una disculpa.

Este año, desde su eliminación de liguilla, se comenzó a hablar sobre la supuesta venta de la franquicia a Celaya, equipo que de no concretar la compra de Monarcas lo intentaría con Puebla o Lobos BUAP.

Celaya "estuvo a una firma de comprar a Puebla", Morelia no entró en planes, pero mediante un comunicado de prensa los ‘Toros’ mandaron a apagar todos esos humos.

Todo sería sencillo si los mismos clubs callaran de una vez y de golpe todos los rumores que surgen, pero la verdad es que no se puede, pues aún con el comunicado de prensa firmado y sellado por la cuenta oficial del club, algunos portales insistían en la supuesta compra del Club Puebla por Celaya.

La desesperación llegó muy profundo en el nicho astado, a tal grado que, como en su momento lo hizo Monarcas, el propio presidente del club salió a enfrentar al medio que sigue reproduciendo su “exclusiva”, ante lo que recibió lo que él les está pidiendo que hagan, silencio.

El amarillismo vende y se puede pagar muy bien, las exclusivas e investigaciones dan mucho lustre a los nombre de diversos diarios a lo largo y ancho del país, pero en ocasiones ese dinero y prestigio va para gente cuyo nombre, apodo o fama se ha reproducido por tanto tiempo que “como ahí ha estado siempre, debe seguir ahí”.

Así pues, la venta de Monarcas no existirá aunque estén a una firma, aunque haga falta sólo que saquen copias al contrato, aunque lo diga el personaje más enmohecido y recalcitrante del canal más famoso de deportes; si no lo da como oficial el club o la Liga, Monarcas no se venderá.

Me gustaría cerrar esta columna con la recomendación que les daba el viernes en la nota de Ruidíaz, "creer y compartir rumores o chismes simplemente ayudará a alimentar ese humo negro que molesta, confunde y los frustra", sin embargo, todavía no terminaba de apagar mi computadora cuando ya me estaban increpando asegurándome que Morelia se vendía y se iba de la ciudad…

Somos los prometeos del deporte, estamos destinados semestre a semestre a cortar nuestras entrañas para alimentar a los cuervos de los rumores, ojalá los algún día los dejáramos morir de hambre, aunque quizá nosotros también muramos…