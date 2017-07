Guía VAVEL Apertura 2017: Monarcas Morelia

(Foto: Soccer Illustrated)

Luego de mucho sufrimiento, Monarcas podrá jugar su torneo prometido; por fin tiene la oportunidad de jugar sin la presión de luchar por la permanencia y con el único objetivo de trascender en la Liga y en la Copa MX.

En el pasado Clausura 2017 se pudo colar como el octavo mejor del campeonato, con 24 puntos, dejando atrás a Pachuca y América, con la misma cantidad de puntos, pero con menor goleo, pero donde más disfrutó la diferencia de puntos fue en el cociente, donde superó apenas por un punto a Jaguares y Veracruz, mandando a los selváticos a la división de plata y a su posterior extinción.

Pero los michoacanos no olvidan que estuvieron en el Ascenso MX por ocho minutos, luego de que Loeschbor le cometiera penal a Monterrey al 85’, para que un despiadado Pabón pusiera la fiesta en Chiapas, pero los michoacanos tatuaron en su piel una hora inolvidable, 90’ 33’’, tiempo de compensación exacto en que Ruidíaz salvó a Morelia con un gol de último minuto.

Ahora las cosas serán distintas para los michoacanos, pues arrancarán como el décimo mejor equipo de la porcentual, teniendo un buen margen de maniobra para ir avanzando lugares en el cociente y olvidándose de la quema del Ascenso MX.

Monarcas no se reforzó con jugadores extranjeros, por el contrario, optó por repatriar a canteranos de la talla de Guzmán y Sepúlveda, jugadores que desde su punto de vista poseen la entereza para reforzar la base de la salvación y lograr trascender en el torneo.

Además, Morelia se hizo de los servicios de jugadores que estaban a préstamo en la institución, como el caso de Rocha y el arquero revelación Sosa, ambos ex miembros de grupo Pachuca, donde terminó llegando su ex arquero y canterano, Felipe Rodríguez, jugador que pesó su salida por el cariño de la afición, pero que terminaron por entender.

Quizá la salida que más dolió fue la del ‘Eterno’ Carlos Morales, jugador que prometió no retirarse hasta ver a Monarcas de nuevo campeón, no obstante, ya no tuvo cabida en el once de Morelia desde la llegada del ‘Comandante’ Roberto Hernández, por lo que tuvo que dejar su casa con la promesa de volver.

Así pues, Monarcas apostó por la continuidad para este Apertura 2017, un arma de doble filo, pues si bien sus jugadores ya se encuentran amalgamados y sin mucha necesidad de adaptación, los rivales podrían saber exactamente cómo leer las jugadas de los ‘purépechas’, por lo que a pesar de tener como base la idea de la regularidad, el ‘Comandante’ tendrá que innovar en el esquema de sus muchachos.

Este torneo Morelia tendrá que sacar la casta después de haber sido despreciado y subestimado seis meses antes, cuando ningún técnico se quiso aventar el paquete de intentar salvarlos. Ahora los michoacanos tendrán en puerta una revancha futbolística y profesional, la oportunidad de demostrar al futbol mexicano que están hecho para pelear por mucho más que la permanencia.

Altas para el Apertura 2017

Carlos Guzmán: Como una de las promesas jóvenes que triunfaron en el Campeonato Mundial sub-17 del 2011 en nuestro país, Guzmán llega a Monarcas Morelia más que con revancha o nuevo reto, con la encomienda de consolidar su carrera, puesto que no encontró regularidad en ninguno de los equipos en los que estuvo tras partir de la institución rojiamarilla, siendo León el último de ellos.

Cuenta con 137 partidos oficiales disputados desde su debut en 2011-2012 y 11 anotaciones, pero cuenta con el apoyo del equipo bajo el que se formó, mismo donde ya ha conseguido levantar la Copa MX. Juega como zaguero lateral y se presenta para reforzar una posición de constante rotación en el esquema de Roberto Hernández.

Ángel Sepúlveda: Otro de los jugadores de pasado Monarca que se fue en búsqueda de continuidad, Sepúlveda regresa como una alta interesante para el cuadro michoacano, gracias a sus actuaciones con su anterior club, Querétaro, mismas que lo han llevado a la Selección Mexicana en diferentes convocatorias, inclusive siendo uno de los que estuviesen presentes en la Copa Oro de este 2017.

Con los morelianos tuvo actividad durante la Superliga norteamericana, sin embargo, además de sus actuaciones con el representativo nacional, su palmarés más grande es la Copa MX del 2016, conseguida con ‘Gallos Blancos’ frente a Chivas. Considerando el plantel con el que se cuenta de medio campo para adelante, su lugar en Liga no está seguro, pero su arribo tiene miras a la competencia interna y a dar profundidad a la plantilla.

Bajas para el Apertura 2017

Felipe Rodríguez: El guardameta canterano rojiamarillo que debutara en el año de 2009 tras la expulsión de su primo el también arquero Moisés Muñoz en un cotejo ante las chivas del Guadalajara, dejó al cuadro de la capital michoacana tras defender la meta de la escuadra rojiamarilla en 104 cotejos de Liga mx y 25 en Copa Mx, para así llegar a las filas del cuadro ‘Esmeralda’ como venta definitiva.

Su salida de las filas purépechas dolió para los aficionados del club ya que fue uno de los jugadores que logró una excelente conexión con ellos, sin embargo con el pasar de los días comenzaron a mostrar su apoyo al canterano que los llevó a vivir grandes alegrías.

Luis Gabriel Rey: El colombiano naturalizado mexicano dejó la monarquía en su tercera etapa con el Equipo de la Fuerza para regresar a su país natal con el cuadro del Bucaramanga, sin embargo después de varias negociaciones no llegaron a un acuerdo favorable para el llamado también “Canguro”.

Por ello, con 37 años de edad, 540 partidos y 164 goles en México, el colombiano con más goles en el futbol mexicano anunció su retiro de las canchas de manera profesional.

Carlos Adrián Morales: Ante la sorpresa de muchos aficionados rojiamarillos, el históricos canterano dejó a la monarquía; será recordado por ser campeón en el Invierno del 2000 en la bombonera, el Eterno 28 salió del plantel michoacano después de no tener cabida en el cuadro de Roberto Hernández, por lo que dentro del Régimen de Transferencias se anunció su llegada para reforzar al recién ascendido Lobos BUAP en calidad de préstamo, el originario de la piedad Michoacán se despidió de la afición con 583 partidos y 54 goles a lo largo de su carrera.

Sin embargo aún recuerda aquella promesa de no retirarse hasta ver a Monarcas campeón, por lo que prometió volver pues su deseo es culminar su carrera vestido de rojo y amarillo.

Facundo Erpen: El defensa argentino estuvo en el club desde el 2015, cuando llegó como uno de los refuerzos más prometedores del plantel y fue pieza fundamental en la zaga michoacana durante un año.

Sin embargo al comenzar el Apertura 2016 tuvo actuaciones intermitentes lo que lo llevó a ser relegado a la banca rojiamarilla por algunas jornadas. Posteriormente en el Clausura 2017 participó de manera regular en la Copa Mx hasta llegar a la final, pero al concluir la temporada concluyó su préstamo y retornó a Atlas, para integrarse a los trabajos de pretemporada.

David Cabrera: Llegó con incertidumbre a las filas rojiamarillas, ya que su última temporada en Pumas fue opacada por las constantes lesiones que presentó a lo largo del torneo, sin embargo, al concretarse su llegada a Monarcas él mismo indicó que esa situación había quedado en el pasado por lo que estaba dispuesto a ganarse un lugar en el cuadro titular.

Al no tener la regularidad que se esperaba, al concluir su préstamo al finalizar el Clausura 2017 regresó a Pumas, donde la salida de Abraham González le dejó un lugar al mediocampista.

Cristian Penilla: El ecuatoriano llegó a Monarcas en 2016 después de haber disputado un torneo en el Barcelona S. C. de Guayaquil. No tuvo el debut deseado en el cuadro, sin embargo se mantuvo activo tanto en Liga Mx como en Copa Mx.

Para el Clausura 2017 fue pieza fundamental en el desempeño de la escuadra que compitió por la Copa Mx. En total durante su paso como rojiamarillo jugó 26 partidos con 4 tantos a su cuenta. Actualmente juega en el conjunto del Chapecoense de Brasil.

Ignacio González: Estuvo en el Equipo de la Fuerza desde el 2014 acumulando un total de 65 partidos en los cuales logró 4 goles para la institución.

Al encontrarse en la lista de transferencias de los rojiamarillos para el Draft 2017, fueron los Dorados de Sinaloa quienes decidieron hacerse de los servicios del zaguiero mexicano para el próximo torneo.

Hombre a seguir para el Apertura 2017

Sebastián Sosa: El arquero montevideano se ganó el cariño y la admiración de la afición michoacana por sus actuaciones en la Copa MX, donde fue factor decisivo para llegar a la final luego de salvar a Morelia ante Toluca y Tijuana.

Sus grandes atajadas y entrega en cada juego le dieron la oportunidad de cerrar el semestre como titular en el "Primer Equipo", siendo pieza fundamental en la permanencia en Primera División de los rojiamarillos.

Sin duda alguna ‘Seba’ será un líder dentro del terreno de juego por su carácter competitivo y por su amplia experiencia, además de su capacidad bajo los tres postes demostrada en Peñarol y Central Español de Uruguay, Boca, Vélez, Central de Argentina y los equipos mexicanos Pachuca y Mineros.

Analizando al estratega: Roberto Hernández

Monarcas decidió darle continuidad a la dirección técnica, siendo esta un decisión acertada. Roberto Hernández demostró ser el estratega ideal para Morelia tras lograr la salvación y meter al equipo a la Liguilla en un momento que se visualizaba negativo para el club.

El banquillo michoacano había sufrido en los últimos años una rotación constante, que en consecuencia no permitía una base de jugadores. El 'Comandante' logró que la figura del equipo, Raúl Ruidíaz, se quedara, mantuvo buena parte del plantel y lo complemento con dos hombres de cantera como lo son Guzmán y Sepúlveda.

Sabedor de que los rojiamarillos han trabajo bien en Fuerzas Básicas, ha dado la oportunidad a algunos jóvenes en pretemporada para generar una competencia interna y para que los chicos se ganen un puesto en el equipo titular durante el Apertura 2017.

Con su buen manejo de grupo y amor a la institución, es Hernández el hombre idóneo para que en esta nueva etapa, Morelia vuelva a pensar en objetivos importantes.

Once ideal para el Apertura 2017