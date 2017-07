¿Monarcas tiene para ser protagonista?

Google Plus

(Foto: Fredy Gómez | VAVEL México)

Con el campeonato local cada vez más cerca, las expectativas crecen de manera importante al paso de los días respecto a lo que pueda suceder y en el campamento de Monarcas Morelia se vive bajo la misma cuestión que en los demás miembros de la Liga Bancomer MX: ¿qué ventajas puedo sacar a los otros 17 equipos?

Ya salvados del descenso, con el entendimiento de que se aprendió de los errores pasados y no se va a tropezar con la misma piedra, el objetivo que se debe tener como meta debe ser volver a ser competitivo. Ya antes mencionamos que no ganar el título al final del semestre de ningún modo puede considerarse como fracaso, pero ahora los pasos se deben encaminar por ese rumbo, después de todo nadie entra a un certamen si no es con esta ambición como ideal máximo.

En vista de lo anterior viene la pregunta más importante, ¿se tiene equipo para protagonizar las justas de Liga y Copa? De entrada, se considera el plantel con el que se encarará el semestre; pese a las pocas incorporaciones, se quedaron las claves dentro de la institución y las salidas fueron tapadas. Raúl Ruidíaz, Gabriel Achilier, Sebastián Sosa, Aldo Rocha y Diego Valdés entre otros de los que fueron titulares de la salvación y la posterior entrada a Liguilla se mantienen en la escuadra michoacana, por lo que, con un pulimiento del esquema, mejorado con la experiencia de conocerse, dan como resultado un grupo competitivo y que después de librar meses de oscuridad, ahora les queda mostrar madurez.

Desde luego hay que tomar en cuenta que otros contendientes como Tigres, Monterrey, América o Cruz Azul, sumaron a sus filas elementos que potencian sus posibilidades, no obstante, Morelia ya contaba con un cuadro, aunque diezmado anímicamente, que se formaba por con un conjunto de futbolistas capaces de dar más sin los errores puntuales, ni la presión del descenso encima, por lo que ahora liberados habrá que ver a lo que pueden aspirar. Es necesario añadir que un factor crucial será mantener a Raúl Ruidíaz y Diego Valdés, propensos a salir si llega una oferta del extranjero mientras no se cierre el mercado de fichajes mundial.

En cuanto a la Copa Corona MX, no está Carlos Morales como el de la experiencia, tampoco estará Sosa en esa disputa, sin embargo, llega un Calos Guzmán hambriento de minutos y si contemplamos que Sepúlveda podría no aparecer para jugar en Liga, sino aquí o en su defecto alguien del cuadro inicial aparezca aquí por el arribo del seleccionado nacional, se tendría un cuadro parecido, con nuevos rostros interesantes que, si mantienen la motivación de la última edición, pueden repetir el éxito obtenido; pues al igual que en el otro certamen, mantienen a la mayoría de quienes ya en el pasado lograron cosas importantes en la penumbra.

No hablamos de una institución que tenga asegurado conseguir el doblete, mas no es tampoco de un plantel sin esperanzas; aunque se tiene con qué dar pelea y sorprender a más de uno, el reto sigue siendo complejo, razón por la que la respuesta a las dudas iniciales es que en cuanto a competitividad, es posible soñar, avanzar a las rondas eliminatorias de la Copa y en Liga, quedar entre los 8 primeros es un hecho de carácter más obligatorio para tener como propósito y siendo el balompié mexicano, cualquier cosa puede pasar después.

Si por protagonismo entendemos ganar el campeonato la respuesta es incierta, pero si se refiere a llegar a estas etapas, cuenten con que en 'El Equipo de la Fuerza' tiene lo suficiente.