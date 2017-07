Rodolfo Vilchis “Creo que tenemos que trabajar más”

(Foto:Fredy Gómez | VAVEL México)

Rodolfo Vilchis, jugador de Monarcas Morelia, expresó lo que tiene que refrendar en este torneo lo hecho anteriormente para salir adelante y seguir demostrando que puede estar dentro de la cancha.

“Estoy muy agradecido, creo que me lo he ganado, nadie me ha regalado nada, pero eso ya pasó; ahora, este torneo, tengo que refrendar lo que hice el torneo pasado y siento que tengo el potencial para salir adelante y mostrar que puedo estar ahí adentro y hacer las cosas bien”.

Además, puntualizó que donde le toque estar, ya sea dentro o fuera de la cancha dará el 100% para apoyar a la escuadra de la capital michoacana.

“Todos trabajamos para estar de titulares, la realidad es que él decide, yo no me puedo meter en esas decisiones, pero yo sigo trabajando para donde me toque estar; si me toca estar arriba, abajo, en medio, tengo que apoyar al equipo al 100% y cuando me toque estar, hacer lo más que se pueda”.

Dijo también que se tiene que trabajar más, ya que considera que les está pasando lo mismo del torneo pasado y no pueden concretar las oportunidades de gol que se generan.

“En lo personal creo que tenemos que trabajar más, no me gustó por lapsos el partido; el funcionamiento en el segundo tiempo fue un Monarcas diferente al primero, nos sigue pasando lo mismo del torneo pasado y más en casa no debemos dejar ir ni tiempo ni jugadas en específico. Tenemos que proponer desde el primer minuto que entremos más entusiasmo y más enfoque para sacar esto adelante”.

Por último, mencionó que la escuadra rojiamarilla se ve un poco inconsistente, pero es cuestión de tiempo para agarrar una racha buena para que el equipo despunte en el torneo.

“Por ahí nos vemos un poquito chatos pero creo que el equipo va a funcionar es cuestión que cada quien agarre una racha buena y nos estemos entendiendo mejor y verán que el equipo va a despuntar”.