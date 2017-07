Sebastián Sosa: “No nos vamos conformes”

(Foto: Fredy Gómez | VAVEL México)

Sebastián Sosa, jugador de Monarcas Morelia, afirmó que uno de las metas que se han planteado como equipo es consolidarse como uno de los equipos más fuertes en casa por lo que deben trabajar para mejorar las fallas que se vieron en la fecha 1 contra Monterrey.

“No estamos conformes, el objetivo de este equipo es tratar de sumar de 3 puntos, hacernos fuertes en casa y no se cumplió, creo que trataremos de mejorar en los aspectos que fallamos y mantener el cero atrás”.

A la vez, expresó que será importante mantener el cero en la portería, sin embargo, se deben generar mayor número de jugadas de peligro para que los jugadores encargados del ataque rojiamarillo tengan oportunidad de concretar.

“Siempre hay cosas para mejorar, hoy se cumplió el objetivo en la defensa porque no nos hicieron goles pero creo que también hay que mejorar y en lo ofensivo el equipo tiene que trabajar para darle situaciones claras a los delanteros, porque hoy no fueron muchas las oportunidades, pero sí las tuvimos; más allá de que no se pudo sumar de 3, hay mucho tiempo para mejorar y ojalá el próximo partido se vea mejoría”.

Para Sosa, uno de los jugadores fundamentales en el Equipo de la Fuerza es el peruano Raúl Ruidíaz, por lo que aseguró que se encuentra trabajando para recuperarse al 100% de la lesión que ha arrastrado durante varias semanas.

Además se deberá trabajar en el medio campo, ya que sufrieron la baja de uno de los referentes en esta zona: “El equipo esta trabajando, Raúl viene en una mejoría muy bueno y lo vemos en cada entrenamiento, en los próximos partidos ya lo veremos como él desea, pero lamentablemente Aldo está de baja ahora por la lesión que lo deja fuera, esperamos que se recupere pronto pero los que queden en la posición sabemos que lo van a hacer bien porque tienen buen nivel”, finalizó.