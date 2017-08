Mario Osuna: "Brindar lo mejor de mí para el servicio del equipo"

(Foto: Fredy Gómez | VAVEL México)

Luego de transcurridos los primeros dos cotejos del Apertura 2017 de la Liga Bancomer MX, Monarcas Morelia solo no ha podido sumar de a tres unidades, sino que tampoco ha conseguido anotaciones labradas por mano propia.

En vista de lo anterior, el mediocampista Mario Osuna negó que exista una dependencia al atacante peruano que sumó dos títulos de goleo de forma respectiva; por el contrario, otro deberá tomar ese lugar, sin embargo, declaró que contar en la cancha con el significa una ayuda considerable. A lo anterior, sumó el hecho que no han tenido un funcionamiento idéntico al que alcanzaron en la salvación de la temporada pasada, aspecto que consideró a mejorar:

“Creo que no hay jugadores fundamentales en ningún equipo, Raúl ha venido desempeñando muy buen papel en las dos campañas pasadas, tanto así que quedó campeón goleador y si no está va a tener que jugar otro, nosotros no podemos depender de él, pero de que es un gran jugador obviamente lo es y te va a ayudar bastante cuando esté al 100%”.

“Somos conscientes de que en cuanto a funcionamiento hemos quedado a deber, la verdad lo veníamos haciendo muy bien durante la pretemporada y bueno algo nos está faltando, espero que podamos mejorar en este partido que viene”, expuso Osuna.

Por último, ‘El Mono’ habló sobre la situación de la fractura de Aldo Rocha, algo que sabe, tiene que aprovechar para aportar y buscar llenarle el ojo a Roberto Hernández:

“Desgraciadamente para mi compañero Aldo Rocha, tuvo la fractura de quinto y por 6 semanas no va poder estar. Hoy me está tocando a mí y debo tratar de ayudar al equipo. Por mi parte, estoy consciente de que tengo que trabajar todos los días, esforzarme, de que el 'Profe' no regala las oportunidades y si me metió a mí es porque algo estoy haciendo bien, entonces debo que seguir trabajando al 100 por ciento, brindar lo mejor de mí para el servicio del equipo”, finalizó.