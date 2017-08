Rudiaz desmienten los rumores de una supuesta lesión “fingida”

Foto: Sebastián Espino | VAVEL

Parece que la constante en ser un futbolista de renombre son los rumores que se crean a su alrededor, tal es el caso de Raúl Ruidíaz quien luego de demostrar su juego en la Liga MX ha tenido en su entorno un sinfín de dimes y diretes por parte de la prensa.

Este día el goleador peruano tuvo que dar la cara ante la prensa para desmentir un rumor que venía detrás de él, pues según los medios, el “goleador de la calle” estaría fingiendo su lesión para presionar a Morelia para beneficiarse económicamente, ante lo cual declaró.

“No soy tanto de hacerle caso a las cosas que dicen, no leo mucho prensa, creo que es lo más sano para mí, pero no puedo negar que leí publicaciones así y en realidad nadie sabe nada. Tampoco se habla que jugué casi una temporada lesionado, no me importa más tan solo me importó dejar el alma en el campo para defender estos colores, era normal que le diera un descanso a mi rodilla para para estar al cien por ciento, porque si vuelvo a jugar sin estar al cien por ciento me voy a lesionar”

Raúl afirma que no se enganchó con la prensa, pues él siempre ha sido profesional y trabaja para dar su máximo esfuerzo siempre.

“Es imposible que alguien ponga en tela de juicio mi profesionalismo, yo siempre voy a dar el máximo y siempre voy a defender estos colores”

La ‘Pulga’ nos afirmó también que sí hubo una renegociación de su contrato en estos días, sin embargo, era un tema que se trataba con anterioridad y que su objetivo es seguir dentro del club.

“Sí, tuvimos un acuerdo, seguimos en eso. Repito, yo estoy muy feliz de estar acá en Monarcas tengo buenos compañeros, el cuerpo técnico, la afición que me quiere y quiero seguir acá”

Sobre cómo ha visto al club en los partidos que ha tenido Monarcas donde se ha criticado la ofensiva michoacana, e incluso se ha hablado de una dependencia del club a los goles del peruano, el artillero afirmó que eso no es cierto.

“Tenemos un excelente plantel. Creo que el equipo está por encima de cualquier individualidad, de cierta forma estos dos partidos no han sido buenos, hemos tenido dos puntos nada más, pero creo que nadie depende de nadie, creo que todos estamos preparados para estar en el once titular, así que esperemos el día viernes tengamos un buen resultado y demostrarlo”

Sobre cómo va la recuperación, Raúl afirmó que se encuentra recuperado, pues el trabajo y el tratamiento que realizó para ello lo ha ayudado bastante.

“Sí, me han ayudado todos los entrenamientos, mi infiltración, los doctores para estar al cien”

Nos comentó también sobre el objetivo de Raúl Ruidiaz con Monarcas siendo claro, el campeonato.

“Quiero salir campeón con Monarcas Morelia y sé que podemos siempre y cuando nos convenzamos de que somos el primer lugar, esa es la idea que tiene todo el plan y lo tenemos muy claro, quiero ser campeón”

En el tama de si estará en el juego del próximo viernes Raúl dejó la decisión en manos de su técnico.

“Esa es una decisión del comando técnico. Yo estoy muy bien”

Roberto Hernández también habló sobre la lesión de Ruidíaz y si jugará o no este viernes, puedes checar la información completa dando clic en el siguiente vínculo ----- NOTA DE HERNÁNDEZ

Así caen los rumores sobre una supuesta lesión de Raúl y espera estar ya jugando el próximo viernes, día en que Monarcas estará enfrentando la tercera fecha con Santos como sinodal.