Jefferson Cuero: "Motivados en conseguir la primera victoria"

(Foto: Fredy Gómez | VAVEL México)

Con el antecedente de los anteriores tres juegos del Apertura 2017 de la Liga Bancomer MX, en donde Monarcas Morelia no ha podido obtener la victoria, el atacante Jefferson Cuero argumentó que se ha tenido una mejoría en la forma de juego, sin embargo, la definición es un tema para trabajar y poder conseguir victorias que se les han escapado en últimos compromisos:

“La verdad que nos hemos acomodado muy bien, el partido pasado en casa tuvimos bastantes opciones al frente, no pudimos concretarlas, pero hemos trabajado en la semana sobre la definición de cara al arco, para poder comenzar a sumar victorias”.

Respecto a los puntos que han dejado escapar en casa, el sudamericano menciono que tienen fe en mejorar la precisión de cara al arco, pues sienten el compromiso de ganar todos los encuentros que disputen en el Estadio Morelos.

“De local estamos obligados a sumar victorias, a buscar el resultado, por eso los equipos rivales se paran y contragolpean, pero ahora toca de visitante, entonces las cosas cambian, nosotros iremos a buscar el resultado favorable aprovechando los espacios que dejen, y esperamos que ahora si podemos concretar las opciones que tengamos al frente”.

Finalmente, habló sobre la reacción que se tiene en el grupo, en donde saben que no se ha fracasado, pero también son conscientes que no se ha logrado nada y de forma personal anhela poder mantenerse como un aporte para sus compañeros en la cancha:

“Estamos tranquilos, si bien no hemos ganado, tampoco hemos perdido, falta concretar las jugadas para sumar, pero eso con el trabajo diario se va afinando. En lo personal me he sentido muy bien, quiero seguir ayudando y aportando al equipo. Adentro del vestidor estamos muy motivados de conseguir la primera victoria, nosotros decimos que ya tenemos que regalarnos un triunfo y esperamos que ahora con Querétaro se pueda”, expuso Cuero.