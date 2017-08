Gerardo Rodríguez: “El equipo no se ha relajado, simplemente los resultados no se han dado”

(Foto: Diana Vega | VAVEL México)

El zaguero de Monarcas Morelia, Carlos Gerardo Rodríguez, siente que el equipo le ha quedado a deber a la afición, también considera que hay cosas rescatables de lo mostrado respecto al funcionamiento que ha tenido la escuadra de Roberto Hernández.

“Han sido distintos motivos por los cuales no se nos han dado los resultados positivos, también hay muchos puntos por mejorar, sobre todo cuando no se consiguen victorias. Han sido partidos que hemos tenido lapsos de buen futbol, pero no nos ha alcanzado, tenemos que mejorar no solamente en lo que nos hemos equivocado, sino también reafirmar lo que hemos hecho bien”.

El originario de Culiacán, Sinaloa, considera que el equipo no se ha relajado y que no han logrado la intensidad con la que cerraron el torneo pasado y que la solución para salir de esta mala racha es trabajando de cara a la Jornada 5 de la Liga Mx.

“El equipo no se ha relajado, simplemente los resultados no se han dado, es verdad que no hemos alcanzado la intensidad con la que cerramos el torneo pasado, en cierto momento esto de no conseguir triunfos se vuelve una presión, pero estamos conscientes de que trabajando obtendremos una victoria y los resultados que ocupamos”.

Carlos Gerardo aseguró que la escuadra michoacana tiene el compromiso con el técnico Roberto Hernández, además de buscar el primer triunfo en las jornadas siguientes.

“Todos tenemos la presión, no solamente el Técnico, tenemos que manejarla y trataremos de respaldar al entrenador desde la cancha, buscaremos el triunfo en esta semana y en los partidos que vienen”.

Rodríguez consideró que el siguiente partido que disputará la monarquía será complicado ya que se enfrentan a la escuadra de los Tuzos de Pachuca, pero es una oportunidad para que la confianza crezca y poder comenzar una buena racha.

“Definitivamente tenemos que buscar los tres puntos, Pachuca es un equipo difícil, pero también es una buena oportunidad en la que saldremos a hacer lo nuestro y pensar en obtener una victoria ante nuestra afición”.